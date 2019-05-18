Шторм: сильный ветер надвигается на Бердск

По данным синоптиков, на выходных в регионе ожидается ветреная погода с порывами местами от 15 до 23 метров в секунду, что может неблагоприятно повлиять на управление маломерным судном. В непогоду лучше воздержаться от выходов на водоемы из-за возможного появления опасных волн.

Отдельные высокие и сильные волны способны сбить с курса или перевернуть небольшую лодку, а при опрокидывании судна удержаться на плаву без спасательного жилета практически невозможно.

Спасатели советуют, отправляясь даже в короткое плавание, уточнять прогноз погоды, обращать внимание на силу и направление ветра – от данных факторов зависит высота волн, причем на разных участках одного водоема она может сильно отличаться.

Перед отплытием всегда необходимо проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна согласно записи в судовом билете, а также надевать спасательный жилет. Нелишним будет наличие компаса или GPS – навигатора.

Сотрудники МЧС России также предупреждают, что сильный порывистый ветер может повалить ветхие деревья и слабо укрепленные конструкции, а также повредить линии электропередач. При ухудшении погоды жителям необходимо проявлять осторожность и следить за детьми.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101. 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).