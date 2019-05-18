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Кому-то дали горячую воду?

На Северном из горячего крана идет ледяная вода.

18.05.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Кому-то дали горячую воду? Обещали в пятницу к 20.00 дать,а уже утро субботы….На Северном из горячего крана идет ледяная вода.


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(4) Комментариев

  1. Cancun2019

    На Ленина 35 дали.

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  2. Аноним

    На Вокзальной из горячего крана вообще ничего не течёт…

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    На Советской не дали.Написала губернатору со скринами обещаний

    Thumb up 1 Thumb down 0

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