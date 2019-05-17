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Пойдет горячая вода с 20.00 пятницы только в «сидящие» на сетях котельной «Вега» домах Бердска

В некоторых уже воду дали. Те дома центральной части города, что отапливает частная котельная ТГК-1 пока останутся без горячего водоснабжения. Сети не выдерживают гидравлических испытаний.

17.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Пойдет горячая вода с 20.00 пятницы только в сидящие на сетях котельной Вега домах Бердска

Котельную «Вега» запустили после гидравлических испытаний

С 20.00 сегодня, 17 мая, должна появиться горячая дома в домах центральной части города. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Только он сделал оговорку: горячее водоснабжение вернется в те дома, которые «сидят» на сетях от котельной «Вега». Гидравлические испытания коммуникаций от частной котельной ТГК-1 еще не завершены. Как и обещали коммунальщики, по графику к 27 мая появится вода и на 18-м и 21-м кварталах и прилегающем частном секторе.

-От котельной «Вега» вода вечером 17 мая будет точно. Я рассчитываю, что часов в 8-9 уже будет вода в домах, попадающих в зону ответственности «Веги». Котельную уже затопили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич. — Ни ТГК-1 пока опрессовываем, выявляются дефекты, подаем давление в 12 атмосфер, смотрим, как системы выдерживает. Появляются дефекты, их устраняем. Должна быть уверенность, что в зимний период система отработает без сбоев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», муниципальный Комбинат бытовых услуг пообещал дать горячую воду бердчанам раньше установленного графика. На сетях от котельной ТГК-1 обнаружено гораздо больше прорывов, чем на «веговских».

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» житель дома №2А на ул. К. Маркса, у них появилась горячая вода около 17.00.

 


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(7) Комментариев

  1. Берчанин

    У нас как всегда пишут одно а потом пишут другое. Как была страна ………. так и осталась. Не тепла не воды. Позор нашим властям!!!!!!!!! Дома холодина дети все простыли. Господи как я устал от нашей ЛЮБИМОЙ страны. Валить надо от сюда.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Психиатр

    Так вали. Флаг тебе в руки. Там тоже никто тебе не подарит обогреватель. Тока не едь в Англию, Германию, Францию, Японию и к финнам. Там просто нет центрального отопления. Для детей-то мог бы и купить.

    Thumb up 0 Thumb down 9

  3. Аноним

    Ну и как вас назвать после этого??? Позорники, только обещаниями можете людей кормить! Гнать в три шеи и Шестернина и Захарова с их тёплых кресел! Откуда вдруг взялись порывы на ТГК-1? Всю зиму не было и вдруг как по заказу КБУ появились. Долго мы из за этой ТГК-1 будем околевать которую зиму и каждый год переключаться по две недели на Вегу? Позор!!!

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Аноним

      Всю зиму на улицах Спортивной и Пушкина парили теплокамеры. Парили сильно и целыми кварталами.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Уже пошла горячая водичка!!!!

    Thumb up 1 Thumb down 5

  5. Да уж..

    Забавно, но и грустно. Это что — таким образом бердские супер-коммунальщики прорекламировали себя? Мол, всё, вода пошла, радуйтесь, плебеи. Типа, как в Рязани.https://nation-news.ru/449233-putin-schel-naglostyu-situaciyu-s-detskoi-ploshadkoi-v-ryazani?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Зачем было обещать? Нет горячей воды.

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