Пойдет горячая вода с 20.00 пятницы только в «сидящие» на сетях котельной «Вега» домах Бердска

С 20.00 сегодня, 17 мая, должна появиться горячая дома в домах центральной части города. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Только он сделал оговорку: горячее водоснабжение вернется в те дома, которые «сидят» на сетях от котельной «Вега». Гидравлические испытания коммуникаций от частной котельной ТГК-1 еще не завершены. Как и обещали коммунальщики, по графику к 27 мая появится вода и на 18-м и 21-м кварталах и прилегающем частном секторе.

-От котельной «Вега» вода вечером 17 мая будет точно. Я рассчитываю, что часов в 8-9 уже будет вода в домах, попадающих в зону ответственности «Веги». Котельную уже затопили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич. — Ни ТГК-1 пока опрессовываем, выявляются дефекты, подаем давление в 12 атмосфер, смотрим, как системы выдерживает. Появляются дефекты, их устраняем. Должна быть уверенность, что в зимний период система отработает без сбоев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», муниципальный Комбинат бытовых услуг пообещал дать горячую воду бердчанам раньше установленного графика. На сетях от котельной ТГК-1 обнаружено гораздо больше прорывов, чем на «веговских».

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» житель дома №2А на ул. К. Маркса, у них появилась горячая вода около 17.00.