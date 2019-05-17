Пойдет горячая вода с 20.00 пятницы только в «сидящие» на сетях котельной «Вега» домах Бердска

Котельную «Вега» запустили после гидравлических испытаний
С 20.00 сегодня, 17 мая, должна появиться горячая дома в домах центральной части города. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Только он сделал оговорку: горячее водоснабжение вернется в те дома, которые «сидят» на сетях от котельной «Вега». Гидравлические испытания коммуникаций от частной котельной ТГК-1 еще не завершены. Как и обещали коммунальщики, по графику к 27 мая появится вода и на 18-м и 21-м кварталах и прилегающем частном секторе.
-От котельной «Вега» вода вечером 17 мая будет точно. Я рассчитываю, что часов в 8-9 уже будет вода в домах, попадающих в зону ответственности «Веги». Котельную уже затопили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич. — Ни ТГК-1 пока опрессовываем, выявляются дефекты, подаем давление в 12 атмосфер, смотрим, как системы выдерживает. Появляются дефекты, их устраняем. Должна быть уверенность, что в зимний период система отработает без сбоев.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», муниципальный Комбинат бытовых услуг пообещал дать горячую воду бердчанам раньше установленного графика. На сетях от котельной ТГК-1 обнаружено гораздо больше прорывов, чем на «веговских».
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» житель дома №2А на ул. К. Маркса, у них появилась горячая вода около 17.00.
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У нас как всегда пишут одно а потом пишут другое. Как была страна ………. так и осталась. Не тепла не воды. Позор нашим властям!!!!!!!!! Дома холодина дети все простыли. Господи как я устал от нашей ЛЮБИМОЙ страны. Валить надо от сюда.
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Так вали. Флаг тебе в руки. Там тоже никто тебе не подарит обогреватель. Тока не едь в Англию, Германию, Францию, Японию и к финнам. Там просто нет центрального отопления. Для детей-то мог бы и купить.
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Ну и как вас назвать после этого??? Позорники, только обещаниями можете людей кормить! Гнать в три шеи и Шестернина и Захарова с их тёплых кресел! Откуда вдруг взялись порывы на ТГК-1? Всю зиму не было и вдруг как по заказу КБУ появились. Долго мы из за этой ТГК-1 будем околевать которую зиму и каждый год переключаться по две недели на Вегу? Позор!!!
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Всю зиму на улицах Спортивной и Пушкина парили теплокамеры. Парили сильно и целыми кварталами.
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Уже пошла горячая водичка!!!!
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Тогда мы идём к вам!
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Забавно, но и грустно. Это что — таким образом бердские супер-коммунальщики прорекламировали себя? Мол, всё, вода пошла, радуйтесь, плебеи. Типа, как в Рязани.https://nation-news.ru/449233-putin-schel-naglostyu-situaciyu-s-detskoi-ploshadkoi-v-ryazani?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Зачем было обещать? Нет горячей воды.
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