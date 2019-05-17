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КамАЗы со стройки детсада и школы в Южном микрорайоне разбивают дорогу по ул. Рогачева в Бердске

Грунтовка, которую строили сами «южане», проваливается под землю. Альтернативного пути, как говорят местные жители, у них нет.(ФОТО)

17.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Дмитрия 2 коммент.
 
КамАЗы со стройки детсада и школы в Южном микрорайоне разбивают дорогу по ул. Рогачева в Бердске

Дорога не выдерживает большегрузы

Дорога от ул. Рогачева в микрорайон Южный продолжает разрушаться. Из-за размоченного подземными водами грунта она уходит проваливается. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщали местные жители. Они рассказали, что в ямы на вспученной дороге проваливаются автомобили.

Ситуация усугубляется тем, что по этой дороге ездят грузовики на стройку детсада и школы в Южном.
— Постоянно ездят КамАЗы и бетономешалки, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 мая житель Южного Дмитрий. — Дорога разбита. Ездить по ней невозможно. Нам что на вертолете летать?

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров знает о проблеме с дорогой на ул. Рогачева. Виной тому, говорит, мягкий грунт.

— Там не провал, а пучина — размягчение грунта. Такое есть по дороге на кладбище и на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето». Есть специальная технология для ремонта. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

По его словам, грунт под дорогами перенасыщен влагой. И когда идут большегрузные автомобили, они его продавливают. Как выразился вице-мэр, к сожалению, это «типичная вещь» для многих районов Новосибирской области.

Ремонт дороги на ул. Рогачева не является первостепенным. Куда важнее, по оценке Владимира Захарова, восстановить дорогу в Белокаменный на ул. Лунной, поскольку по ней ходит общественный транспорт.

Но с этим согласны «южане». По словам Дмитрия, ул. Рогачева является самой популярно дорогой для местных жителей, так как она центральная.

— Все уже забыли, что жители Южного делали эту дорогу сами в конце 1990-х годов. Мы скидывались и на дорогу, и на электрические столбы, и на проводку воды. А потом все это отдали муниципалитету. А теперь дорогу эксплуатируют нещадно, — отметил Дмитрий.

Он не согласен с Захаровым, что у «южан» есть другие пути. Проехать своим домом они могут либо по «убитой» дороге к микрорайону Белокаменному, либо через закрытую весной грунтовку у военного городка, от которой открестилось Минобороны.
— Нет фактически и дороги на ул. Павлова. Она есть только на карте. Поэтому ул. Рогачева самая востребованная в микрорайоне Южном, — акцентировал Дмитрий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас ремонтируют разбитый пучиной участок ул. Лунной в районе спорткомплекса «Зима-Лето».

КамАЗы со стройки детсада и школы в Южном микрорайоне разбивают дорогу по ул. Рогачева в Бердске

Грунтовая дорога в Южный трескается и «плывет»


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Захаров прямо млеет как появляются «сложные финансово-затратные мероприятия» :-[

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