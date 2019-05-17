10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Бердске

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Решили мы сделать проект «10 вещей, которые непременно нужно сделать в Бердске».

1. На яхте обойти с трех сторон Бердск. (но яхта не у всех! далеко, а корабликов общедоступных нет!)

2. Прогуляться по Бердской косе.

3. Зайти в музей о радиозаводе.

4. Проехать по мосту через залив (а куда от него деться?!)

Неужели Бердск не Париж? Просим вас помочь нам выявить эти обязательные вещи!

А что еще, с вашей точки зрения, нужно обязательно сделать в Бердске. Например, куда зайти, что съесть, что увидеть?