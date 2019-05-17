Отрубил матери голову и руки мужчина в Подмосковье

Обезглавленную пожилую женщину с отсеченными кистями рук нашли в Сергиево-Посадском районе Подмосковья 16 мая.

Как стало известно «МК», страшную находку сделал случайный прохожий в деревне Назарьево в кустах в 7 метрах от жилого дома. Правоохранители выяснили, что убитой является жительницей города Гай Оренбургской области.

Она уже как месяц находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Следователями подмосковного СКР по подозрению в совершении преступления задержан родной сын женщины Кирилл (имя изменено).

Он пояснил, что просил у матери деньги, но она отказала. За это Кирилл убил женщину. Труп близкого человека вывез на своей машине и спрятал в кустах. На следующий день он приехал обратно в то место, где спрятал труп матери и отрубил голову и кисти рук. Как пояснил злоумышленник, он это сделал для того, чтобы женщину не смогли опознать.

Источник: МК