Мавзолей Ленина закроют из-за приема в пионеры

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт 19 мая, сообщили ТАСС в пятницу в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

«В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет», — отметили в ФСО.

На сайте КПРФ ранее сообщалось, что 19 мая на Красной площади состоится прием в ряды пионеров более 4 тыс. школьников. В этот день отмечается годовщина со дня образования пионерской организации в СССР.