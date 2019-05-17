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Навалившего кирпич и бетон в лесу возле лагеря «Дельфин» накажут штрафом в Бердске

ООО «Профи-Стайл» обязали немедленно вывезти горы отходов после разбора стадиона «Авангард», так как оно не получил разрешение на складирование строительного мусора.

17.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Навалившего кирпич и бетон в лесу возле лагеря Дельфин накажут штрафом в Бердске

Строительный мусор в лесу Бердска

У заброшенного спортивно-тренировочного лагеря «Дельфин» выброшены бетонные блоки, кирпич и строительный мусор, возможно, когда-то служившие трибуной на стадионе «Авангард». Он предположил, что именно в лесу среди берез, где сегодня появляется мало людей, предприимчивые рабочие в целях экономии решили избавиться от мусора.

Провела собственное расследование директор городского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина после публикации в «Курьер. Среда. Бердск» истории о выброшенных бетонных блоках, кирпича и строительного мусора возле заброшенного спортивно-тренировочного лагеря «Дельфин». О результатах расследование Светлана Васильевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 мая.

На сегодняшний день общество с ограниченной ответственностью «Профи-стайл» написало заявление о ремонте дороги в УЖКХ. Но не получив разрешения, вывезло на территорию возле «Дельфина» строительный мусор. Откуда его привезли- я не знал. Мы вовремя подали заявление в АТИ о мусоре. Сегодня АТИ, управление природных ресурсов и я были на месте, зафиксировали факт нахождения мусора. И общество привлекут к ответственности, кроме того его обязали немедленно вывезти мусор из леса, — резюмировала Светлана Ашихмина.

Начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов рассказал, что в АТИ есть заявление от отдела физкультуры на мусор, валяющийся у «Дельфина». А также копия обращения «определенного ООО», направленное в управление ЖКХ Бердска с просьбой разрешить производство работ по укреплению дороги от парка «На камнях» до тренировочной базы «Дельфин».

— Если это общество в течение календарной недели не предоставит всех соответствующих документов и разрешения на производство работ, оно будет привлечено к ответственности. Если разрешение будет, то мы посмотрим, как эти работы будут выполнены. Городские власти подобный мусор размещают на площадки временного хранения, а потом используют его для отсыпки дороги на «Орбиту». Такое может быть и здесь. Например, к подрядчику, производящему реконструкцию на «Авангарде», может обратиться общество с ограниченной ответственностью для того, чтобы использовать этот мусор для восстановления дорожного полотна. Категория мусора этому не противоречит, ведь он подобен строительному буту. Вопрос стоит в том, что законна эта работа или нет. Если нет, то будет составлен административный протокол. Груды мусора уже зафиксированы и заактированы, — сообщил Павел Дятлов.

Он отметил, что с точки зрения законности не допустимо, когда в лесу появляется мусор, а согласованных документов для этого нет. Но некоторые общества «торопятся» ради благих целей и для того, чтобы «мусор не пропал». Примечательно и то, что дорогой в сторону «Дельфина» мало кто пользуется — спортивный лагерь много лет заброшен.


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