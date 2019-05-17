КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 4-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отрубил матери голову и руки мужчина в Подмосковье

«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»

SOS: Рухнула крыша горящего дома за 20 минут пожара в Бердске

Митингуют против работы на самолетах Superjet авиаторы Архангельска

Навалившего кирпич и бетон в лесу возле лагеря «Дельфин» накажут штрафом в Бердске

Мавзолей Ленина закроют из-за приема в пионеры

Текут капиталы из России

Маленький Арбат и три парка: Новую концепцию развития Южного нарисовала на карте власть Бердска

Дайте воду: объединились для выкупа насосов и полива 18 СНТ Бердска

Дождались: доходы россиян вырастут на 3% к 2020 году

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»

К 75-летию Победы редакция и городское сообщество планирует выпустить продолжение «Победителей».

17.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»

В редакции уже не осталось ни одного буклета «Победители»

Второй буклет «Победители» к 75-летию Победы планирует выпустить Издательский дом «Букъвица» совместно с горадминистрацией и городским сообществом Бердска.

Напомним, буклет «Победители» вышел в свет в количестве 700 экземпляров накануне 9 Мая. Сейчас в редакции не осталось ни одного экземпляра. Издание о фронтовиках, блокадниках, узниках концлагерей получила высокую оценку общественности. Многие бердчане говорили о том, что не могли без слез читать некоторые истории в буклете «Победители».

В бердском городском музее прошла презентация буклета «Победители». Все присутствующие на встрече говорили о том, что к 75-летию Великой Победы необходимо выпустить книгу о фронтовиках — продолжение «Победителей».

Редакция «Курьера» выпустила лишь часть историй о фронтовиках, но мы хотим обратиться к вам, наши дорогие читатели: давайте вместе напишем фронтовой альбом. Если ваши родные воевали на фронтах Великой Отечественной войны, вы хоть что-то можете рассказать о них, приходите в редакцию газеты. Будет замечательно, если у вас сохранились их фотографии, письма или дневники. Неважно, из Бердска или других населенных пунктов их призывали на фронт — для нас они все герои.

Мы ждем вас в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10 (спросите Галину Панчеву), можете прислать нам старые фотографии и воспоминания на bkurer@mail.ru.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отрубил матери голову и руки мужчина в Подмосковье В 2020 году в микрорайоне «Южный» появится бердский Арбат 10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика