«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»

В редакции уже не осталось ни одного буклета «Победители»
Второй буклет «Победители» к 75-летию Победы планирует выпустить Издательский дом «Букъвица» совместно с горадминистрацией и городским сообществом Бердска.
Напомним, буклет «Победители» вышел в свет в количестве 700 экземпляров накануне 9 Мая. Сейчас в редакции не осталось ни одного экземпляра. Издание о фронтовиках, блокадниках, узниках концлагерей получила высокую оценку общественности. Многие бердчане говорили о том, что не могли без слез читать некоторые истории в буклете «Победители».
В бердском городском музее прошла презентация буклета «Победители». Все присутствующие на встрече говорили о том, что к 75-летию Великой Победы необходимо выпустить книгу о фронтовиках — продолжение «Победителей».
Редакция «Курьера» выпустила лишь часть историй о фронтовиках, но мы хотим обратиться к вам, наши дорогие читатели: давайте вместе напишем фронтовой альбом. Если ваши родные воевали на фронтах Великой Отечественной войны, вы хоть что-то можете рассказать о них, приходите в редакцию газеты. Будет замечательно, если у вас сохранились их фотографии, письма или дневники. Неважно, из Бердска или других населенных пунктов их призывали на фронт — для нас они все герои.
Мы ждем вас в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10 (спросите Галину Панчеву), можете прислать нам старые фотографии и воспоминания на bkurer@mail.ru.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10