«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»

Второй буклет «Победители» к 75-летию Победы планирует выпустить Издательский дом «Букъвица» совместно с горадминистрацией и городским сообществом Бердска.

Напомним, буклет «Победители» вышел в свет в количестве 700 экземпляров накануне 9 Мая. Сейчас в редакции не осталось ни одного экземпляра. Издание о фронтовиках, блокадниках, узниках концлагерей получила высокую оценку общественности. Многие бердчане говорили о том, что не могли без слез читать некоторые истории в буклете «Победители».

В бердском городском музее прошла презентация буклета «Победители». Все присутствующие на встрече говорили о том, что к 75-летию Великой Победы необходимо выпустить книгу о фронтовиках — продолжение «Победителей».

Редакция «Курьера» выпустила лишь часть историй о фронтовиках, но мы хотим обратиться к вам, наши дорогие читатели: давайте вместе напишем фронтовой альбом. Если ваши родные воевали на фронтах Великой Отечественной войны, вы хоть что-то можете рассказать о них, приходите в редакцию газеты. Будет замечательно, если у вас сохранились их фотографии, письма или дневники. Неважно, из Бердска или других населенных пунктов их призывали на фронт — для нас они все герои.

Мы ждем вас в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10 (спросите Галину Панчеву), можете прислать нам старые фотографии и воспоминания на bkurer@mail.ru.