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Жару до плюс 20 обещают синоптики в Бердске на выходных

Впрочем, уже с понедельника снова похолодает, на следующей неделе прогнозируют дожди. Тепло вернется через неделю — 25 и 26 мая воздух снова прогреется до +20 градусов.

17.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Жару до плюс 20 обещают синоптики в Бердске на выходных

В выходные будет теплая погода

В пятницу, 17 мая, в Бердске стоит солнечная похода, но температура еще совсем не летняя — +12 градусов с холодным ветром. В  ночь на субботу, 18 мая, синоптики обещают +6, днем —19 градусов тепла. В воскресенье, по прогнозу синоптиков, в Бердске будет еще теплее — воздух прогреется до плюс 20. Но будет облачно с прояснениями.

Но уже в понедельник, 20 мая, погода снова изменится. Похолодает до 14-15 градусов. Во вторник возможны дожди. Такая температура продержится всю следующую неделю. Потепление снова придет на выходных — 25 и 26 мая столбик термометра снова поднимется до 19-20 градусов. Заметно теплее станет и по ночам.

 


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(1) Комментарий

  1. Яна

    А что , плюс 20-это уже жара?
    Особенно без горячей воды в доме.

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