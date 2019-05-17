Жару до плюс 20 обещают синоптики в Бердске на выходных

В пятницу, 17 мая, в Бердске стоит солнечная похода, но температура еще совсем не летняя — +12 градусов с холодным ветром. В ночь на субботу, 18 мая, синоптики обещают +6, днем —19 градусов тепла. В воскресенье, по прогнозу синоптиков, в Бердске будет еще теплее — воздух прогреется до плюс 20. Но будет облачно с прояснениями.

Но уже в понедельник, 20 мая, погода снова изменится. Похолодает до 14-15 градусов. Во вторник возможны дожди. Такая температура продержится всю следующую неделю. Потепление снова придет на выходных — 25 и 26 мая столбик термометра снова поднимется до 19-20 градусов. Заметно теплее станет и по ночам.