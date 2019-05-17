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Записаться в бесплатную секцию скандинавской ходьбы зовут жителей Бердска

Занятия проходят по средам и воскресеньям на лыжной базе «Метелица», по субботам — на стадионе школы №5.

17.05.2019 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Записаться в бесплатную секцию скандинавской ходьбы зовут жителей Бердска

Все за ЗОЖ!

Отдел физкультуры и спорта Бердска объявил набор в группы по скандинавской ходьбе.

Расписание занятий:
Среда 19.30 —  ФОК «Метелица»
Суббота 8.00 — школа №5 (стадион)
Воскресенье 9.00 — ФОК «Метелица»
Занятия бесплатные.

Телефон для справок 3-70-91.


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