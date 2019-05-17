Смертельное sms: Грозила покончить с собой жительница Бердска

Страшное сообщение получила ранним утром жительница Бердска. Ее подруга прислала sms, из которого следовало, что она решила покончить с собой. Бердчанка забила тревогу. Подруга не отвечала на звонки и стук в дверь. И тогда она обратилась за помощью в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердск, просила обеспечить доступ в квартиру.

Спасатели прибыли на место и сначала попытались достучаться до хозяйки квартиры, делали это очень громко, но она не открыла дверь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Тогда приняли решение немедленно вскрывать дверь. Но когда стали осматривать замок, дверь распахнулась. Женщина стояла на пороге, была цела и невредима. От медицинской помощи она отказалась. Несостоявшейся самоубийцей занялись полицейские.