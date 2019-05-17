Дождались: доходы россиян вырастут на 3% к 2020 году

Социальная ситуация в России — неблагоприятная, связанная с продолжающейся седьмой год стагнацией экономики (2013-2019 гг.), из которых два года были годами рецессии с небывало высокой инфляцией (32 процента роста потребительских цен в 2014-2016 гг.) и неожиданным огромным сокращением реальных доходов и потребления населения.

Реальная зарплата в 2015 г. сократилась на 9,5 процента, реальные доходы за 2014-2017 гг. упали на 11 процентов, розничный товарооборот в постоянных ценах снизился в 2015-2016 гг. на 14 процентов, а конечное потребление домашних хозяйств уменьшилось на 11 процентов. На пять миллионов человек (с 15 до 20 млн чел.) прибавилось число бедных, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

После кризиса 1998-1999 гг. с таким сокращением доходов и потребления наша страна даже близко не сталкивалась. В кризисе 2008-2009 гг. реальная зарплата и доходы не снижались, розничный товарооборот сократился на 5,5 процента и в 2010 г. уже был восстановлен, конечное потребление домашних семей уменьшилось на 5,15 процента и тоже сразу после этого пошло в гору, прибавляя по 5-8 процентов в каждый из последующих лет.

После преодоления двадцатилетней депопуляции населения (1992-2012 гг.) с 2013 г. в России начался естественный прирост населения, подкрепленный значительным положительным сальдо миграции (250-300 тыс. чел. в год), так что население заметно стало расти. И вот с 2017 г. крупная депопуляция опять возродилась — смертность превысила рождаемость на 134 тыс. чел. в 2017 г. и на 219 тыс. чел. — в 2018 г. С 2018 г. резко сократилось позитивное сальдо миграции (с 212 тыс. в 2017 г. до 125 тыс. в 2018 г.) и население страны впервые за последние 10 лет снизилось. С 2010 г. численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 5 млн чел.

Наши возможности по предотвращению этих крайних негативных тенденций используются плохо. В связи с повышением НДС ежегодная инфляция удвоилась и превысила в 2018 г. 4,3 процента, а в прошедшие месяцы 2019 г. превысила 5 процентов (2017 г. — 2,5 процента).

В 2018 г. доходы бюджета превысили расходы на 2,5 трлн руб., которые можно было направить на рост доходов населения. Подавляющее большинство стран в таких случаях прибегают к дефициту бюджета в разумных безопасных размерах и не допускают ухудшения благосостояния народа. Этот безопасный уровень для России — более 3 трлн руб. в год — 3 процента ВВП смог бы вместе с профицитом бюджета поднять и реальные доходы, и розничный товарооборот, предотвратил бы необоснованное чрезмерное сокращение рождаемости из-за резкого снижения суммарного его коэффициента с 1,77 в 2015 г. до 1,58 в 2018 г. Ведь этот коэффициент до этого ежегодно возрастал в течение 15 лет.

Расходы федерального бюджета можно снизить до двух и более триллионов рублей, заменив безвозвратные и во многом недостаточно эффективно используемые средства бюджета на национальную экономику, на финансирование оборонной промышленности и другие окупаемые объекты инвестиционными кредитами госбанков, например, под 5 процентов годовых, покрыв значительную часть процентных ставок средствами из бюджета, что потребует в 20 раз меньше сегодня расходуемых средств. Ведь только один госбанк — Сбербанк — располагает активами в 31,2 трлн руб. (2018 г.), в то время как весь федеральный бюджет на 2020 г. — около 20 трлн руб., а все госбанки контролируют более 60 трлн руб. — в 1,5 раза больше всех государственных финансовых средств, включая региональные и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные социальные фонды и т.д.

Подозреваю, что многие чиновники, от которых зависит финансирование социальных расходов для населения, относятся к этим средствам как к благотворительности, не понимая, что эти средства стимулируют экономический рост. Какую производительность труда можно получить от работника, чья зарплата на уровне нынешнего прожиточного минимума? Если предотвратить снижение реальных доходов, ввода жилья, сократить бедность, уменьшить депопуляцию и увеличить численность трудоспособных, ожидаемая продолжительность жизни повысится, смертность дополнительно снизится.

А ведь уровень смертности с 2013 г. был снижен только в 2017 г., а до этого четыре года был выше. Надо учесть, что цена сохраненной жизни только одного человека дает выигрыш России, по данным Росстата, 4,4 млн руб., а по расчетам экспертов — 10-12 млн руб. У нас 435 тыс. человек умирает в трудоспособном возрасте в год. А если бы мы имели коэффициенты смертности Западной Европы, то умирало бы 130 тыс. чел., на 305 тыс. чел. меньше. Это дало бы прибавку ВВП минимум 1,2 трлн руб. ежегодно!

Еще большую роль в социально-экономическом развитии играет образование — главная отрасль, формирующая человеческий капитал. В постиндустриальных странах проводили исследования, показывающие основную роль образования в развитии экономики, превышающую 50%. В индустриальных странах, включая Россию, эта роль скромнее, по оценкам, — около 1/3, но с каждым годом она возрастает, ибо человек становится главной производительной силой. Развитие НИОКР и технологии все больше определяет облик экономики и всего общества, а это плод творчества человека. К тому же резко повысилась роль интеллектуальных услуг в создании ВВП — ведь доля «экономики знаний» формирует 30 процентов ВВП в Западной Европе и 40 процентов в США плюс вклад страхования, финансирования, туризма и других сфер, связанных с человеком.

От уровня образования людей непосредственно зависят его доходы, потребление, производительность труда, ожидаемая продолжительность жизни и многое другое.

Все возрастающую роль в социально-экономическом развитии играет и жилищная обеспеченность граждан — одна из важнейших сторон уровня жизни населения. Строительство жилья, связанного с ним создания жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, обслуживающих объектов, вызванных жильем финансовые потоки, — все это в совокупности составляет до 20% ВВП и развитие этой сферы на 1/4-1/5 определяет темы социально-экономического роста.

Экономия на финансировании социальной сферы, к сожалению, касается самых жизненно важных для страны отраслей — образования и здравоохранения. С 2008 г. расходы на образование в ВВП сократились, по данным Росстата в системе национальных счетов, на 10 процентов. А по здравоохранению увеличились на 8 процентов. По данным Всемирного банка, в международных рейтингах расходов на образование Россия занимает 98-е место с 4,1 процента ВВП из 153 стран, а по здравоохранению — 122-147-е место с 5 процентов ВВП при значительно больших подушевых размерах ВВП. Западная Европа и США тратят на образование 5,5 процента, а на здравоохранение Западная Европа — 10 процентов и США — 17. На душу населения, соответственно, в Западной Европе тратится в 2,1 раза и 3,2 раза больше, а в США — в 3,2 и в 8 раз больше.

Снижение многих показателей уровня жизни в период стагнации сдерживает экономическое развитие. И надо предпринять серьезные усилия хотя бы по стабилизации доходов и потребления, по приоритетному росту расходов на образование, здравоохранение, жилищную обеспеченность.

Главное сегодня — преодолеть стагнацию и снижение жизненного уровня, возобновить значимый (хотя бы по 4-5 процентов в год) социально-экономический рост.

Такая задача была поставлена президентом РФ в мае 2014 г. на заседании возглавляемого им Экономического совета. Было подготовлено 3 проекта ускоренного социально-экономического развития под руководством Алексея Кудрина, Бориса Титова и минэкономразвития. 1 марта 2018 г. в Послании Федеральному Собранию президент назвал конкретные задания по подъему экономики до 2024 г. — увеличить наш уровень экономического развития (ВВП на душу) в 1,5 раза. Затем последовал Указ от 7 мая 2018 г. с десятками экономических и социальных показателей на перспективу, с конкретными задачами.

И что же?! Одобренные экономические и социальные показатели до 2021 г. в связи с трехлетним бюджетным планированием продолжают стагнацию. Минэкономразвития уже не первый раз публикует свой прогноз по годам среднесрочной перспективы. Ничего общего с предложениями президента там нет. ВВП намечено увеличить аж на 17%, но и это не обеспечивается. Если посмотреть на размер бюджетов всех подготовленных национальных проектов, то это — около 26 трлн руб. за 6 лет, что от общей суммы ВВП по годам до 2024 г. (не менее 660 трлн руб.) составляет около 6 процентов, а от суммарных инвестиций в основной капитал и вложений в «экономику знаний» — не более 13 процентов, что в лучшем случае вызовет дополнительный рост экономики страны не более 1 процента в год. Только к 2023 г. мы сможем, по наметкам минэкономразвития, восстановить уровень реальных доходов 2012-2013 гг.

Нужен принципиально другой подход — переход к форсированному по 10 процентов росту инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал (в «экономику знаний»), предоставление инвестиционных кредитов для этого под 3-5 процентов годовых, введение сильных стимулов (налоговые паузы при технологическом обновлении, проектное финансирование при инвестиционном кредитовании и др.) для инвестиций и экономического роста, коренные структурные реформы по преодолению фискальности, огосударствления, монополизации, олигархии, коррупции и формировании рынка капитала, конкурентной среды, сниженной инфляции и ставок кредитования, заинтересованности регионов в социально-экономическом росте и всего того, что препятствует ускоренному социально-экономическому развитию нашей страны при приоритетном подъеме благосостояния россиян.

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Академик Абел Аганбегян представил книгу «О приоритетах социальной политики» в рамках 21-й экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России, посвященной теме «Национальные проекты социальной политики: как реализовать приоритеты?». Сессия была организованна Вольным экономическим обществом России и Экспертным советом Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике.

Источник: РГ