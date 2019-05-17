Токсичные вещества источают автопокрышки в цветниках Бердска

Пережиток прошлого, автомобильные покрышки на цветниках возле многоквартирных домов, процветает в микрорайоне Северном Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», данное убожество предлагала искоренить бердчанка Людмила Владимировна. Она недавно переехала в Бердск. Город ей нравится, но она считает его уродуют цветники в автомобильных покрышках.

— Что это мода какая-то? Кругом эти покрышки. Смотрю и душа слезами обливается. Это такое убожество и бескультурие высаживать прелестные цветы в отработанные автомобильные шины. Я уже устроила войну этим покрышкам. Где увижу, так обязательно убираю и припрятываю подальше, чтобы не вернули на место. Убираю, но они возвращаются на прежнее место снова и снова. Мы все хотим, чтобы вокруг нас было красиво. Хотелось бы, чтобы управляющие компании обращали внимание на такую «самодеятельность» и пресекали ее. Лучше помогите жителям и привезите камни, которыми можно выложить цветники. Вот это будет красота. Ведь есть дома, рядом с которыми радуют глаз изящные цветники без единой покрышки, — рассказала Людмила Владимировна.

В ряде российских городов ввели запрет на использование отработанных покрышек на клумбах и детских площадках.

Например, отработанные автомобильные покрышки запрещено использовать в качестве клумб или устанавливать на детских площадках во Владивостоке. Штраф за нарушение правил благоустройства — 5000 рублей.

Согласно федеральному классификатору отходов производства и потребления, отработанные покрышки относятся к 4-му классу опасности. Это обусловлено, с одной стороны, токсическими свойствами материалов, из которых изготовлены покрышки, с другой – свойствами большого количества химических веществ, выделяемых в окружающую среду во время их разложения. При ненадлежащем обращении шины достаточно сильно загрязняют воду, воздух и почву. В наибольших количествах выделяются продукты разложения каучуков (мономеры), реакционные и токсичные химические соединения (ароматические углеводороды − бензол, ксилол, стирол, толуол), предшественники канцерогенов (алифатические амины), канцерогены (сероуглерод, формальдегид, фенолы). В воздух также поступают соединения хлора, серы и азота, оксиды металлов.

Пятый год разбивает удивительной красоты цветники возле своего дома №5/2 по ул. Кристальной Лидия Удодова. Автомобильные покрышки она тоже считает убожеством и признается, что никогда не использовала их для своих цветников.

— Пусть клумбы обрамляет газонная трава или камешки. Используйте для оформления только природный материал. Ведь и так вокруг полно пластика и химии, — советует Лидия Константиновна.

Лидия Удодова признается, что большей частью тратит на обустройство цветников, рассаду и семена свои средства. УК помогает крайне редко. Вот и недавно она сама наняла рабочего, чтобы он окопал деревья возле ее дома.

Понятно, что цветники появляются во дворах многоэтажек только благодаря жителям-энтузиастам. И чаще всего все затраты на клумбы и уход за ними берут на себя эти же энтузиасты, преимущественно пенсионерки. Остальные же жители в большинстве своем могут лишь любоваться зеленью и цветочками и говорить: «Какая же молодец наша Мария Ивановна!». Разве что семян подкупят или цветочной рассады.

Запрещают ли правила благоустройства Бердска использовать для цветников отработанные автомобильные покрышки?

— Конечно, закопать покрышку, чтобы сделать из нее клумбу — это безнадега.ру. Но каких-то запрещающих мер у нас нет. У нас в правилах есть малые архитектурные формы, скорее этот вопрос к ним бы и относился. Но если это делается на придомовой территории, и делают это сами жители, то это допустимо. Опять же, мы же понимаем, что это не от хорошей жизни. Если были бы деньги, то были бы хорошие клумбы. Безусловно, от этих форм нужно отходить, это не красит город. У нас на центральных улицах такого нет. Но во дворах покрышки еще остаются, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов.