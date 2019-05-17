КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Уволил директора новосибирской клиники им. Мешалкина Минздрав

Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска

Выбросить младенца в окно хотела пьяная мать под Хабаровском

Токсичные вещества источают автопокрышки в цветниках Бердска

Аннулировал результаты «Голос. Дети» с победившей дочкой Алсу «Первый канал»

Офисы госкомпаний перенести в Новосибирск хочет Минэкономразвития

Проконтролируют за 700 тыс. рублей ремонт ул. Лунной и дорог в Новом поселке Бердска

Напиваются раз в неделю жители Великобритании

Правила рыбалки-2019: Бесплатно и без разрешения можно ловить 5-10 кг рыбы на одного рыбака

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Выбросить младенца в окно хотела пьяная мать под Хабаровском

Перед этим женщина пыталась задушить плачущего 9-месячного ребенка. Суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима.

17.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Выбросить младенца в окно хотела пьяная мать под Хабаровском

Женщине дали срок

Многодетная мать осуждена за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.

«В апреле 2018 года 27-летняя жительница села Ильинка Хабаровского района, находясь в квартире по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, схватила своего плачущего девятимесячного сына, швырнула на диван и, желая его удушить, с силой прижала к его лицу подушку», — говорится в сообщении.

После этого фигурантка вынесла мальчика на балкон своей квартиры на четвертом этаже дома и открыла окно, желая выбросить ребенка, пишет прокуратура. Женщину остановил сожитель.

Девушка заявила, что не делала этого и смерти ребенку не желала. Она признала только, что была пьяна.
Гособвинитель просил для подсудимой семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд Хабаровского района назначил ей шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Уволил директора новосибирской клиники им. Мешалкина Минздрав Врачи Бердска: что делать, если вас укусил клещ Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика