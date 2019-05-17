Выбросить младенца в окно хотела пьяная мать под Хабаровском

Многодетная мать осуждена за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.

«В апреле 2018 года 27-летняя жительница села Ильинка Хабаровского района, находясь в квартире по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, схватила своего плачущего девятимесячного сына, швырнула на диван и, желая его удушить, с силой прижала к его лицу подушку», — говорится в сообщении.

После этого фигурантка вынесла мальчика на балкон своей квартиры на четвертом этаже дома и открыла окно, желая выбросить ребенка, пишет прокуратура. Женщину остановил сожитель.

Девушка заявила, что не делала этого и смерти ребенку не желала. Она признала только, что была пьяна.

Гособвинитель просил для подсудимой семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд Хабаровского района назначил ей шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: РИА Новости