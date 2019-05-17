Уволил директора новосибирской клиники им. Мешалкина Минздрав
Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска
Выбросить младенца в окно хотела пьяная мать под Хабаровском
Токсичные вещества источают автопокрышки в цветниках Бердска
Аннулировал результаты «Голос. Дети» с победившей дочкой Алсу «Первый канал»
Офисы госкомпаний перенести в Новосибирск хочет Минэкономразвития
Проконтролируют за 700 тыс. рублей ремонт ул. Лунной и дорог в Новом поселке Бердска
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Правила рыбалки-2019: Бесплатно и без разрешения можно ловить 5-10 кг рыбы на одного рыбака
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