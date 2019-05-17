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Проконтролируют за 700 тыс. рублей ремонт ул. Лунной и дорог в Новом поселке Бердска

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Проконтролируют за 700 тыс. рублей ремонт ул. Лунной и дорог в Новом поселке Бердска

Не попавший в реконструкцию 2018 года участок ул. Лунной отремонтируют капитально. Победитель аукциона должен контролировать дорожные работы до 1 октября.

17.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Проконтролируют за 700 тыс. рублей ремонт ул. Лунной и дорог в Новом поселке Бердска

Отремонтировали дорогу на участке от улицы Боровой до дома №11А на Лунной в Бердске

Власть Бердска объявила аукцион по поиску подрядчика для независимого строительного контроля за ремонтом городских дорог. В ближайшее время предполагается капитально отремонтировать ул. Лунная на участке от ул. Космической до здания ул. Лунная, 11А. Этот участок дороги не вошел в глобальную реконструкции улицы, которая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прошла летом 2018 года.

«Вторая очередь» дорожного ремонта —  проезжая часть в Новом поселке. Предстоит отремонтировать ул. Пирогова — от ул. Новосибирской до ул. Дзержинского, ул. Дзержинского — от ул. Пирогова до ул. Энгельса, ул. Энгельса — от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского, ул. Тимирязева — от ул. Энгельса до ул. Большевистской, ул. Таежную — от Речкуновской зоны отдыха до мостового переезда в районе ул. Тимуровской. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проезжую часть приведут в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги».

На работы по контролю дорожного ремонта бердский бюджет готов потратить 699 300 рублей. Принять отремонтированные участки дорог планируется до 1 октября 2019 года.

Заявки от участников электронного аукциона принимают до 3 июня. Сами торги намечены на 7 июня 2019 года.

Контракт, заключенный с победителем аукциона вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2019 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств, в том числе гарантийных. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, с 2019 года срок гарантии по дорогам увеличен до 5 лет.


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