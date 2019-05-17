Дайте воду: объединились для выкупа насосов и полива 18 СНТ Бердска

Угроза остаться в поливной сезон без воды у дачников, чьи участки расположены в районе бердского водозабора, миновала. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 мая, рассказал председатель СНТ «Мечта-2» Евгений Селезнев.

Дачные общества нашли выход их «засушливой» ситуации. Дачники решили взять в свои руки водоснабжение 21 СНТ. По словам Селезнева, на сегодняшний день 18 товариществ объединились. Пришлось, говорит, доказывать фактами необходимость объединения.

— Вода есть с 12 мая, идет постоянно. 18 обществ вступили в ассоциацию «Полив», сейчас оформляем документы. Мы берем насосы в аренду с последующим выкупом, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Николаевич.

По его словам, удалось договориться с дачниками и по тарифу на воду — 18,35 рубля за куб. 7,13 рубля отчисляют муниципальному Комбинату бытовых услуг, остальное остается «Поливу».

— Будем объяснять людям, что надо платить. В графике подачи воды никаких изменений нет. Вода подается с 8 до 9 часов вечера каждый день, кроме понедельника. Когда воду запустили, были порывы на сетях. Мы их «залечили». Три дня вода течет без проблем. Я сам проверял — все прекрасно, — рассказал Евгений Селезнев.

Всего за Гуменкой в районе водозабора на Обском море находится 30 СНТ. В 9 из них вода по сетям КБУ идет самотеком, а в 21 общество надо ее поднимать на 10-15 градусов. И это делается с помощью трех насосов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Аква», более 20 лет насосами качающая воду для дачников в апреле предупредила о расторжении договора. Бизнес перестал быть выгодным. Но, как оказалось, это спровоцировали активисты СНТ, посчитавшие, что слишком дорого платят за воду. В дело вмешалась ФАС и выписала штраф.

Насосную станцию для перекачки воды строил БЭМЗ еще четверть века назад, он же получал энергомощности. А поскольку «Аква» — официально зарегистрированное юрлицо, оно платит налоги, содержит бухгалтера, несет другие расходы. Поэтому Леонид Кириллов, представитель «Аквы», сказал, что в этом году он поливной сезон проводить не будет. И выставил оборудование на продажу за 1,6 млн рублей.

Как сообщил спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин, Кириллов поставил задачу выкупа оборудования. В этом сезоне на эти цели будут уходить 3 рубля из тарифа. Соответственно, в следующем году тариф будет ниже.

По оценке Кириллова, объем воды, который потребляют дачники, существенно снизился. Последние три года СНТ за Гуменкой «выпивают» за поливной сезон 210-250 тыс. кубов за лето. 22 года назад объем перекаченной воды равнялся 500 тыс. кубических метров. Это тоже сказалось на желании «Аквы» работать.