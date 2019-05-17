Дайте воду: объединились для выкупа насосов и полива 18 СНТ Бердска

За Гуменкой находится 30 СНТ
Угроза остаться в поливной сезон без воды у дачников, чьи участки расположены в районе бердского водозабора, миновала. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 мая, рассказал председатель СНТ «Мечта-2» Евгений Селезнев.
Дачные общества нашли выход их «засушливой» ситуации. Дачники решили взять в свои руки водоснабжение 21 СНТ. По словам Селезнева, на сегодняшний день 18 товариществ объединились. Пришлось, говорит, доказывать фактами необходимость объединения.
— Вода есть с 12 мая, идет постоянно. 18 обществ вступили в ассоциацию «Полив», сейчас оформляем документы. Мы берем насосы в аренду с последующим выкупом, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Николаевич.
По его словам, удалось договориться с дачниками и по тарифу на воду — 18,35 рубля за куб. 7,13 рубля отчисляют муниципальному Комбинату бытовых услуг, остальное остается «Поливу».
— Будем объяснять людям, что надо платить. В графике подачи воды никаких изменений нет. Вода подается с 8 до 9 часов вечера каждый день, кроме понедельника. Когда воду запустили, были порывы на сетях. Мы их «залечили». Три дня вода течет без проблем. Я сам проверял — все прекрасно, — рассказал Евгений Селезнев.
Всего за Гуменкой в районе водозабора на Обском море находится 30 СНТ. В 9 из них вода по сетям КБУ идет самотеком, а в 21 общество надо ее поднимать на 10-15 градусов. И это делается с помощью трех насосов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Аква», более 20 лет насосами качающая воду для дачников в апреле предупредила о расторжении договора. Бизнес перестал быть выгодным. Но, как оказалось, это спровоцировали активисты СНТ, посчитавшие, что слишком дорого платят за воду. В дело вмешалась ФАС и выписала штраф.
Насосную станцию для перекачки воды строил БЭМЗ еще четверть века назад, он же получал энергомощности. А поскольку «Аква» — официально зарегистрированное юрлицо, оно платит налоги, содержит бухгалтера, несет другие расходы. Поэтому Леонид Кириллов, представитель «Аквы», сказал, что в этом году он поливной сезон проводить не будет. И выставил оборудование на продажу за 1,6 млн рублей.
Как сообщил спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин, Кириллов поставил задачу выкупа оборудования. В этом сезоне на эти цели будут уходить 3 рубля из тарифа. Соответственно, в следующем году тариф будет ниже.
По оценке Кириллова, объем воды, который потребляют дачники, существенно снизился. Последние три года СНТ за Гуменкой «выпивают» за поливной сезон 210-250 тыс. кубов за лето. 22 года назад объем перекаченной воды равнялся 500 тыс. кубических метров. Это тоже сказалось на желании «Аквы» работать.
Как то странно все это.
Напомню:
«По словам Бадьина, на председателя СНТ «Мечта-2» Евгения Селезнева «наехали» дачники, отказываясь платить 17 рублей за куб воды. Они запросили тариф в ФАС. Антимонопольная служба определила, что один кубометр стоит 5,25 рубля — народ обрадовался.»
http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/11/418897-dachi-bez-vody-vykupit-nasosy-za-16-mln-rublej-dlya-perekachki-vody-xotyat-dachniki-berdska
Теперь тариф не только не снизился, но даже слегка повысился, но все должны быть счастливы?
То есть все таки отжим бизнеса просто напросто?
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