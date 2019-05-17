Уволил директора новосибирской клиники им. Мешалкина Минздрав

Минздрав России снял с должности руководителя Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александра Караськова. Об этом РБК Новосибирск сообщили в учреждении.

Караськов проработал в этой должности два десятка лет. Кардиохирург сообщил, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, что займет пост директора клиники после него.

Александр Караськов окончил НГМУ, возглавил учреждение в 1999 году. Караськов — доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки, практикующий сердечно-сосудистый хирург, депутат Заксобрания Новосибирской области от «Единой России». Им проведено более семи тысяч операций, в том числе около тысячи (наибольшее в мире число) процедур Росса (операция аутотрансплантации клапана легочной артерии в позицию аортального клапана). Караськов — автор более 500 научных работ по проблемам сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии, удостоен ряда государственных и правительственных наград.

В конце апреля РБК Новосибирск писал о том, что в СМИ попала копия документа, который якобы является официальным отчетом в федеральный Минздрав, составленным руководителем клиники Караськовым. В нем кардиохирург изложил проблемы Центра, из-за которых в клинике Мешалкина якобы переносят сотни операций: к концу марта перенесена госпитализация 700 пациентов, в том числе 110 детей с врожденным пороком сердца. Представители клиники якобы прогнозируют двух-, трехмесячный дефицит на расходные материалы. Основной причиной будущего дефицита материалов назван отказ части поставщиков работать с клиникой после публикации в СМИ о задержании замдиректора по научно-экспериментальной работе медицинского центра Евгения Покушалова.

На запрос РБК Новосибирск представители пресс-службы клиники Мешалкина не подтвердили и не опровергли информацию о том, что этот отчет Караськовым был составлен и направлен кому-либо. На официальный запрос редакции в предусмотренный законом срок ответ учреждением предоставлен не был.

Замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова задержали в феврале по делу о хищении 1,3 млрд руб. По одной из версий, причиной обысков и задержания стал картельный сговор, выявленный в начале прошлого года, в котором было замешано руководство клиники. В июле прошлого года УФАС по Новосибирской области сообщило о подозрениях представителей клиники Мешалкина в картельном сговоре с ООО «Фаворит». В середине апреля Центральный районный суд Новосибирска перевел кардиохирурга из СИЗО под домашний арест, также решением суда ему разрешили двухчасовые прогулки неподалеку от дома.

В середине мая издание sibleaks.com опубликовал снимки земельных участков, которые, по данным издания, принадлежат Караськову, но не были перечислены им в декларации о доходах за прошлый год. РБК Новосибирск направил запрос в пресс-службу Заксобрания Новосибирской области, «Единую Россию», пресс-службу клиники Мешалкина и общественную приемную депутата Караськова. На момент публикации заметки комментарии предоставлены не были.

Источник: РБК