Офисы госкомпаний перенести в Новосибирск хочет Минэкономразвития

Министерство экономического развития РФ внесло в правительство проект со 118 предложениями о развитии регионов. Одно из них предлагает компаниям, связанным с государством, перерегистрировать свои офисы в регионах.

В документе говорится, что чиновникам вместе с госкорпорациями и госкомпаниями предложат перевести их штаб-квартиры, офисы дочерних и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в самые крупные агломерации страны, в том числе и новосибирскую. Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что вопрос добровольного переезда из столиц в регионы рассматривается.

Офисы госкомпаний и госкорпораций предлагается перевести во Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны и Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара и Тольятти, Тюмень, Челябинск, Уфа.

Еще в 2013 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила, по примеру США и Германии, распределить по всем регионам страны офисы крупных госкомпаний. Это должно дать толчок к развитию регионов. На данный момент одним из основных способов поддержки субъектов Федерации является выплата субсидий. В этом году государство потратит на эти цели 590 млрд руб.

Старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин рассказал «Ведомостям», что в результате переезда офисов госкомпаний регионы получат новые рабочие места, инфраструктура и НДФЛ. Однако представители бизнеса не согласны с такой инициативой. В «Транснефти» рассказали «Ведомостям», что переезд головного офиса негативно скажется на управлении разветвленной компанией. В Росатоме заявили, что госкорпорация владеет сотнями предприятий по всей стране. Уже сейчас рассматривается вариант создания на местах бэк-офисов. Однако если это сделать быстро или насильно, то могут возникнуть проблемы. По мнению Редькина госкорпорации, не все сотрудники могут согласиться уезжать из столичных городов, а в регионах может не оказаться компетентных сотрудников. Редькин считает, что практичнее переводить офисы госкомпаний не в региональные города-миллионники, а в небольшие города, находящиеся рядом со столицей. По мнению эксперта, в этих городах более тяжелая экономическая ситуация, так как Москва оттянула к себе местное население.

Ранее бывший губернатор Новосибирской области и полпред резидента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский для развития Новосибирска предлагал перевести сюда офисы крупных компаний.

«У нас [в Новосибирске] всепогодный аэропорт, мы способны построить хорошее жилье и удовлетворить самые взыскательные культурные запросы — театры, спортивные мероприятия. В Сибири работает много предприятий, которые нельзя привязать к одному региону. Если компания работает в трех-четырех регионах, нужен центр, им удобно в Новосибирске», — подчеркнул Толоконский.

Во время последней президентской кампании один из кандидатов Ксения Собчак сравнила отношения Москвы и Новосибирска с колониальным режимом.

«По факту, мы живем в ситуации, что ваш город и ваш регион являются колонией внутри страны. Я за то, чтобы по-другому происходил сбор налогов. Чтобы предприятия, которые здесь находятся, здесь же и платили налоги. Я за другое перераспределения НДФЛ внутри вашего региона. Я за то, чтобы деньги, который зарабатывает ваш регион, здесь же и работали», — отметила Собчак.

В состав Новосибирской агломерации входят Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, наукоград Кольцово и р.п. Краснообск. Численность населения агломерации — около 2 млн человек.

Источник: РБК