КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Уволил директора новосибирской клиники им. Мешалкина Минздрав

Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска

Выбросить младенца в окно хотела пьяная мать под Хабаровском

Токсичные вещества источают автопокрышки в цветниках Бердска

Аннулировал результаты «Голос. Дети» с победившей дочкой Алсу «Первый канал»

Офисы госкомпаний перенести в Новосибирск хочет Минэкономразвития

Проконтролируют за 700 тыс. рублей ремонт ул. Лунной и дорог в Новом поселке Бердска

Напиваются раз в неделю жители Великобритании

Правила рыбалки-2019: Бесплатно и без разрешения можно ловить 5-10 кг рыбы на одного рыбака

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Напиваются раз в неделю жители Великобритании

Чуть реже устраивают попойки в США, Канаде, Австралии, Дании и Индии. В среднем, согласно результатам исследования, люди в мире напиваются 33 раза в год.

17.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Напиваются раз в неделю жители Великобритании

Британцы признаны пьющей нацией

Жители Великобритании напиваются чаще, чем жители какой-либо другой страны, свидетельствуют результаты опроса Global Drug Survey.

По данным исследователей, за год британцы напиваются в среднем 51,1 раз (почти раз в неделю). Чуть реже устраивают попойки в США, Канаде, Австралии, Дании и Индии. Опрос показал, что жители этих стран напиваются в среднем от 41 до 50,3 раз в год.

Сравнительно редко напиваются в Чили. Как показал опрос, жители южноамериканской республики делают это 16,4 раза в год, что является самым низким показателем среди стран-участниц рейтинга. Немного чаще, чем чилийцы, напиваются жители Португалии, Германии, Колумбии, Аргентины и Венгрии (от 20,2 до 24,9 раза в год).

В среднем, согласно результатам исследования, люди в мире напиваются 33 раза в год. При этом больше всего о распитии алкогольных напитков жалеют жители Германии (27,7%). Примечательно, что, по данным исследователей, чаще всего об употреблении алкоголя жалеют женщины в возрасте от 25 лет.
При составлении рейтинга исследователи учитывали данные респондентов из 30 стран. Отмечается, что в этих странах свыше 250 участников опроса заявили, что «недавно пили» алкогольные напитки.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Уволил директора новосибирской клиники им. Мешалкина Минздрав Врачи Бердска: что делать, если вас укусил клещ Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика