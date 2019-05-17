Аннулировал результаты «Голос. Дети» с победившей дочкой Алсу «Первый канал»

Первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса «Голос. Дети», где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала. Об этом говорится в заявлении канала, поступившим в четверг ТАСС.

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале «Голос. Дети», ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

Первый канал объяснил свое решение тем, что промежуточные результаты проверки подтвердили тот факт, что во время голосования было оказано внешнее воздействие, повлиявшее на итог шоу. Отмечается, что финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая. В заявлении канала также указано, что проверка результатов голосования не имела под собой целью привлечь кого-либо к ответственности. «Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», — поясняется в документе.

«Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь», — отмечается в заявлении. Обновление механизма голосования завершится до старта следующего сезона «Голоса». Также телеканал планирует обратиться по вопросу усовершенствования механизма к специалистам Group-IB. В заявлении подчеркивается, что произошедшее в шестом сезоне должно стать первым и последним случаем попытки управления выбором зрителя.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос.Дети», итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая.

Источник: ТАСС