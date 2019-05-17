Ответка: Россия примет меры на санкции США по СОБРу из Чечни

Посольство России в США подчеркивает, что эти антироссийские шаги Вашингтона представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом.

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в США.

«Новые антироссийские шаги Вашингтона связаны с так называемым актом Магнитского», — заявили дипломаты. «Они представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой», — отмечается в документе. «За этими шагами последуют ответные меры. Когда мы отвечали подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный выбор», — подчеркивает посольство.

«Санкции США в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед способностью [этого отряда] действовать в Арктике. Кроме того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным настроем недавних переговоров России и США в Сочи», — говорится в заявлении.

Минфин США внес в четверг на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек» и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции подпали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

Источник: ТАСС