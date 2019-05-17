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Остановил строительство храма после вмешательства Путина мэр Екатеринбурга

Александр Высокинский после трех дней протестных акций решил выяснить общественное мнение — шужна горожанам церковь в сквере или нет.

17.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Остановил строительство храма после вмешательства Путина мэр Екатеринбурга
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения», — сказал мэр во время акции против строительства.

Глава города уточнил, что планируется опросить более тысячи человек. После этого диалог с жителями города продолжится, пообещал он.

Ранее Владимир Путин предложил опросить горожан, как они относятся к строительству храма на месте одного из скверов. Власти города пообещали начать опрос в ближайшее время, а подвести итоги к концу следующей недели.

Первые протесты прошли в понедельник. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Он призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу представителей как противников, так и сторонников строительства. По итогам переговоров власти заявили, что не видят правовых оснований для прекращения строительства.

Во вторник вечером прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены в отношении 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В среду прошла третья акция протеста, на которой были задержаны, по данным областного главка МВД, 70 человек.

Источник: РИА Новости


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