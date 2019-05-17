Убили женщину-таксиста сбежавший зэк с подельниками в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут обвиняемые в убийстве женщины-таксиста, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины-таксиста. В зависимости от роли в совершении преступления двум мужчинам предъявлено обвинение в совершении убийства, пособничестве в убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем (п. «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 5 ст. 33 п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в ночь на 15 декабря 2017 года три уроженца Республики Тыва на автомашине такси марки «Ниссан Санни» под управлением 52-летней женщины следовали по Бердскому шоссе. В пути они решили совершить убийство таксиста и завладеть её имуществом. Потерпевшую попросили проехать в частный сектор, свернув с автомагистрали, где 29-, 30- и 31-летние приятели совершили убийство таксиста, похитили её мобильный телефон, денежные средства и завладели автомашиной.

Когда обвиняемые двигались на автомашине потерпевшей по Бугринскому мосту, у неё закончилось топливо. Они были вынуждены оставить автомашину и находившееся там тело потерпевшей, не успев принять мер к его сокрытию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трупом 52-летней женщины находился на заднем сидении иномарки.

Особо тяжкое преступление было совершено в условиях неочевидности, его раскрытие произошло благодаря слаженным действиям сотрудников следственного управления и управления МВД России по Новосибирской области, которым в ходе проведенных широкомасштабных следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и произвести задержание в разных регионах России обвиняемых.

В отношении третьего, 29-летнего (на момент совершения преступления) обвиняемого, уголовное дело выделено в отдельное производство, так как завершить следственные действия с ним не представилось возможным по причине побега из места содержания под стражей в Республике Тыва. В настоящее время его местонахождение установлено, обвиняемый содержится под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением заместителем прокурора Новосибирской области в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.