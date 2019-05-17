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Огромная пробка из-за неработающего светофора стоит на выезде из Бердска на трассу Р-256

В утренний час пик затруднено движение и на прилегающих к ул. Первомайской дорогах.

17.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Огромная пробка из за неработающего светофора стоит на выезде из Бердска на трассу Р 256

Выехать не могут из Бердска автомобилисты утром в пятницу, 17 мая, по ул. Первомайской. Образовалась огромная пробка, пересекающая несколько улиц. Машины практически не двигаются у выезда на трассу Р-256. Скорость движения не более 3 км в час.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, на пересечении улиц Первомайской и Вокзальной в утренний час пик не работает светофор. Бердчане рискуют опоздать на работу в Академгородок и Новосибирск. Затруднено движение и по другим Городским улицам — Ленина и Комсомольской.


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