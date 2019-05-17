Обращаться к платным врачам россияне стали гораздо чаще
Убили женщину-таксиста сбежавший зэк с подельниками в Новосибирске
«Горячую линию» для дачников проведет Росреестр с 20 по 24 мая
Огромная пробка из-за неработающего светофора стоит на выезде из Бердска на трассу Р-256
Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска
По суду взыскивают долги за капремонт с жителей элитного Изумрудного городка в Бердске
Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин
Умерла после урока физкультуры 14-летняя школьница в Архангельске
Выпускник-2019 Маргарита Лаптева получила звание «Мисс ЗОЖ Бердска»
Обнаружили рак 200 человек после заполнения анкеты минздрава в Новосибирской области