Огромная пробка из-за неработающего светофора стоит на выезде из Бердска на трассу Р-256

Выехать не могут из Бердска автомобилисты утром в пятницу, 17 мая, по ул. Первомайской. Образовалась огромная пробка, пересекающая несколько улиц. Машины практически не двигаются у выезда на трассу Р-256. Скорость движения не более 3 км в час.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, на пересечении улиц Первомайской и Вокзальной в утренний час пик не работает светофор. Бердчане рискуют опоздать на работу в Академгородок и Новосибирск. Затруднено движение и по другим Городским улицам — Ленина и Комсомольской.