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«Горячую линию» для дачников проведет Росреестр с 20 по 24 мая

В 2019 году проведение тематических «горячих линий» станет регулярным в связи с законодательными изменениями в жизни дачников с 1 января.

17.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
«Горячую линию» для дачников проведет Росреестр с 20 по 24 мая

В Бердске более 40 дачных обществ

Федеральная кадастровая палата (ФКП) Росреестра в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости проведет по всей стране «горячие линии» и дни открытых дверей с 20 по 24 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе Росреестра, поступившем в «Курьер. Среда. Бердск» 16 мая.

По словам главы ФКП Парвиза Тухтасунова, проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий.

«В 2019 году проведение тематических «горячих линий» станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам», — добавил Тухтасунов.

Он также подчеркнул, что значительные изменения в жизнь дачников внес федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, вступивший в силу с 1 января 2019 года и ликвидировавший понятие «дачных» земель.

Кроме того, до конца февраля 2019 года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период (так называемая дачная амнистия), в течение которого разрешалось поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.


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