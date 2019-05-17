Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Кризис заставляет предпринимателей считать свои деньги. И в первую очередь, многие пытаются сократить рекламный бюджет, «зарезав» его полностью или покупая дешевую рекламу. И часто доводы специалиста по рекламе, что при при цене 500 рублей рекламного модуля в бесплатной газете тиражом 5000 экземпляров — цена одного контакта с потенциальным клиентом гораздо дороже, чем при цене аналогичного модуля за 1000 рублей в тираже 35 000 экземпляров, не имеют воздействие на предпринимателя. Мол, чем дешевле тем приятнее. Только бесплатным бывает лишь сыр в мышеловке.В первом случае цена контакта равна — 10-ти копейкам, во втором — 0,028 копейки. И что получается выгоднее? Вложить 500 рублей или 1000? Ответ очевиден. Тираж делает ваше сообщение более приемлемым, несмотря на то, что вы заплатили дороже.Традиционные СМИ более понятны для большинства рекламодателей. Но все больше клиентов идут в интернет, создавая сайты и размещая медийную рекламу.Прав Билл Гейтс, который говорит, что если вас нет сегодня в интернете, то у вас нет бизнеса.Сейчас в Бердске несколько интернет-площадок, которые приглашают разместить медийную рекламу (баннерную) или статьи. Что должен в первую очередь спросить потенциальный рекламодатель? Правильно!И вам должны без запинок ответить про уникальных посетителей, про просмотры страниц, про визиты. Про соцдем — сколько мужчин, сколько женщин, каков возраст, с каких носителей приходят и т. д.

Уникальный посетитель (у. п.) или уник — это посетитель сайта, который совершил один единственный переход на данный сайт за промежуток времени, равный одним суткам. Например, на сайте www.kurer-sreda.ru за сутки бывает от 11 000 до 15 000 уникальных посетителей.

Просмотры страниц – количество просмотров страниц. То есть, если один человек посетил три страницы вашего сайта, а потом, например, вернулся на главную, то вы увидите цифру 4. Счетчик считает количество страниц, которые все у. п. просмотрели на вашем сайте. Например, на сайте www.kurer-sreda.ru за сутки просматривают от 70 000 до 110 000 страниц.

Статистка отражается на счетчиках, которые могут быть внешними или скрытыми. Могут быть открытыми, когда любой читатель видит всю статистику, и закрытыми.

Второй вопрос, который потенциальный рекламодатель должен задать:

-А покажите мне счетчик на вашем сайте? Могу ли я изучить статистку?

Если представитель сайта не может вам этого предоставить, то, будьте уверены, вас обманывают. И даже оплачивая 1000 рублей — вы ее выбрасываете в трубу.

В Бердске рекламу предлагают сайты Курьер.Среда.Бердск

Уникальных посещений за сутки — от 11 000 до 15 000

Просмотров страниц — от 80 000 до 110 000

Или, другой сайт

В среднем от 1500 до 2500 уникальных посетителей в сутки

Просмотров страниц от 3500 до 5000 в сутки

Сайт газеты «Свидетель»

Счетчик отсутствует (во всяком случае видимый) в публичной части.

Сайт iberdsk.ru

Счетчик отсутствует

Сайт газеты «Бердские новости»

Счетчик отсутствует

Сайт gorodberdsk.ru

Счетчик видимый отсутствует

Если у вас есть потребность в более содержательном изучении вопроса: какие вопросы нужно задать о рекламе в интернете, то можете звонить 2-15-51, мы проведем для вас индивидуальную консультацию.

Елена Лапина, начальник отдела продаж