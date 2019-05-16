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Зеленский станет президентом Украины 20 мая

Такое решение Верховной рады по доте инаугурации даст новому главе государства возможность распустить парламент.

16.05.2019 Один комментарий
 
Зеленский станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая

Верховная рада Украины в четверг провела заседание, на котором определила дату вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского. Трансляция велась на сайте парламента.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая. За это решение проголосовали 315 депутатов после часового обсуждения. Против выступили всего двое — представители «Блока Петра Порошенко» (БПП), но некоторые депутаты просто не приняли участия в голосовании. Так, не голосовали почти половина фракции «Оппозионного блока» и большинство депутатов «Возрождения».

Собеседник в аппарате фракции «Блока Петра Порошенко» рассказал РБК, что голосовать за 20 мая сторонники действующего президента решили уже сегодня. «Взвесили репутационные риски при разных вариантах. В этом их меньше: Зеленский требовал [провести инаугурацию] 19 мая. Это самая близкая дата», — объяснил он. Зеленский в любом случае намерен добиваться досрочного роспуска Рады, продолжил собеседник издания.

«Решили не начинать избирательную кампанию [по перевыборам в Раду] на фоне обвинений о том, что мы чего-то боимся или держимся за места в парламенте», — заключил источник.

До этого в БПП склонялись к тому, чтобы «дотянуть до 28 мая» и лишить Зеленского возможности на законных основаниях досрочно распустить парламент.

Перед голосованием фракция «Самопомощь» объявила, что будет голосовать за 19 мая, «Батькивщина» тоже. Однако их голосов не хватило бы для принятия такого решения.

Уже в четверг отозвал свой проект, в котором предлагалось провести инаугурацию 28 мая, депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук. Он заявил, что поддерживает дату 20 мая, но при голосовании предпочел воздержаться.

Владимир Зеленский победил по результатам второго тура выборов президента Украины с рекордным результатом: ему удалось заручиться поддержкой 73,22% голосов избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45%.

Согласно украинскому законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и их публикации в газете «Голос Украины» (вышла 3 мая).

Сам Зеленский предлагал депутатам провести его инаугурацию 19 мая. Ту же дату указали в своих законопроектах депутаты Рады Сергей Мищенко и Виктор Балога. Внефракционный депутат Виталий Куприй предлагал провести инаугурацию 20 мая, сообщал УНИАН.

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предлагал провести инаугурацию Зеленского 1 июня 2019 года, а другой депутат от БПП, Сергей Каплин, предложил сделать это в два этапа: первый, по предусмотренной регламентом процедуре, — 19 мая перед депутатами парламента, а второй — 3 июня на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием общественности и иностранных гостей.

Очередные выборы в украинский парламент должны пройти осенью, 27 октября. Президент может распустить Раду не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому, чтобы получить возможность распустить парламент, необходимо официально вступить в должность до 27 мая.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Вот Соловьев и Скабеева от злости лопнут

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