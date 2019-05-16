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Священник Миняйло и шоумен Соловьев назвали бесами протестующих против строительства храма уральцев

В Екатеринбурге третий день продолжаются акции против строительства собора Святой Екатерины в сквере. Представитель РПЦ провел параллель с убийством царской семьи.

16.05.2019 Фото: znak.com 9 коммент.
 
Священник Миняйло и шоумен Соловьев назвали бесами протестующих против строительства храма уральцев

Старший священник Храма на Крови Максим Миняйло

Старший священник Храма на Крови Максим Миняйло поддержал позицию телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов». В интервью порталу E1.ru Миняйло попросил уральцев взглянуть на себя критично.

«Давайте критично посмотрим на себя. Убийство царской семьи — это разве не бесовское дело? Сегодня против храма протестуем», — высказал свою точку зрения священник, отвечая на вопрос журналистов.

В среду Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, протестующих против собора Святой Екатерины. В эфире «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.

Также журналист рассказал, что во время митингов одного из сторонников храма ударили палкой по голове, газ на самом деле распыляли активисты в сторону полиции, а в одного из росгвардейцев была брошена бутылка с кислотой. «Только тогда и была дана команда о „зачистке“ сквера», — заверил ведущий.

В Екатеринбурге третий день продолжаются акции против строительства собора Святой Екатерины. Митингующих не устраивает место, выбранное под храм, часть сквера у театра драмы. Утром 15 мая четыре активиста получили повестки от правоохранителей. Наблюдатели считают, что силовики приняли их за лидеров протеста.

Источник: ura.news


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(9) Комментариев

  1. zizou

    Давайте критично посмотрим на себя. Убийство царской семьи — это разве не бесовское дело?
    =============================
    а почему инициатор этой бесовщины не предан анафеме, а, наоборот, — почитаем и охраняем? %)

    Thumb up 1 Thumb down 2

  2. Аноним

    опять соловьиный помет ?))
    церковь и государство залезают к нам в карманы…
    это не бесовщина, не? )

    Thumb up 5 Thumb down 4

  3. Аноним

    доставило от Ивана Урганта по этому поводу )):
    https://www.youtube.com/watch?v=hutlGsRhB3E
    Ургант отметил, что на акцию прибыли «десятки православных бойцов», которые оттеснили протестующих, «используя свои профессиональные навыки».
    «Важный момент: как понять, что перед тобой православный боец, а не католический? Православный бьет справа налево», — в шутку заметил он.
    Ведущий предложил компромисс — вместо храма или сквера построить торговый центр. «Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, а если ты православный спортсмен, можно и на месте для инвалидов припарковаться», — пояснил он. (с) :-D

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  4. Наташа N.

    Жители Екатеринбурга не против храма, они против уничтожения сквера в центре города и предлагают другие площадки, но РПЦ нужны только лучшие, доходные земельные участки — это давно уже бизнес-проект по захвату дорогих городских участков земли, Патриарх Кирилл (Гундяев В.М.), способный предприниматель…

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  5. igk63

    Почему то везде отсутствует информация,что прицепом к церкви там собрались строить 3 высотки и спа.центр.Молчат православнутые. =-O

    Thumb up 2 Thumb down 2

  6. Аноним

    Посмотрел видео с места событий. Сложилось впечатление, что людей прежде хорошенько обработали,а потом натравили как зомбированных. С каждым годом все больше складывается впечатление, что люди постепенно превращаются в какую-то биомассу. Никаких духовных интересов в жизни кроме поесть, попить, ну и еще «отдохнуть» как сейчас модно называть вот эти беснования с кричащей музычкой, попойками и свинячеством вокруг себя. Кому-то храмы как кость в горле. Известно кому. Тому кто хочет властвовать и управлять. Как же здорово с помощью СМИ, соцсетей управляют народом. Дети убивают родителей, отцов, немых инвалидов. Бедная Россия. Нравственная деградация налицо. Зато когда очередной маркет строят все послушно кивают и соглашаются. Свое брюхо всего милее. Бедная Россия.

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  7. Аноним

    Еврей и еретик рассуждают о светской жизни государства,гражданами которого они не являются.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Аноним

    » Посмотрел видео с места событий.»
    а вы бы еще посмотрели рекогносцировку по храму в Екб.
    там напротив скверика, где предполагают построить храм (а заодно и жилые здания с парковкой и спа) ,буквально в 200 метрах стоят еще 5 (!!!!) храмовых комплексов ! Пять!!
    и это центр Екб.! Ну, куда еще пихать то? если надо вам церковь воткнуть — ну, поставьте её на окраину,постройте там инфраструктуру, жилье, школы, больницы,д./сады …Облагородьте район …у вас же больше прихожан будет..логично?
    вот фото предполагаемой стройки , посмотрите сколько вокруг неё уже церквей ? : https://vk.com/nezugar_vk?z=photo-46268973_456243831%2Falbum-46268973_00%2Frev
    прекрасно понимаю жителей Екб, я б тоже возмутился -под церкви там обыкновенный бизнес-проект … %)

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