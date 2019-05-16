Священник Миняйло и шоумен Соловьев назвали бесами протестующих против строительства храма уральцев

Старший священник Храма на Крови Максим Миняйло поддержал позицию телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов». В интервью порталу E1.ru Миняйло попросил уральцев взглянуть на себя критично.

«Давайте критично посмотрим на себя. Убийство царской семьи — это разве не бесовское дело? Сегодня против храма протестуем», — высказал свою точку зрения священник, отвечая на вопрос журналистов.

В среду Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, протестующих против собора Святой Екатерины. В эфире «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.

Также журналист рассказал, что во время митингов одного из сторонников храма ударили палкой по голове, газ на самом деле распыляли активисты в сторону полиции, а в одного из росгвардейцев была брошена бутылка с кислотой. «Только тогда и была дана команда о „зачистке“ сквера», — заверил ведущий.

В Екатеринбурге третий день продолжаются акции против строительства собора Святой Екатерины. Митингующих не устраивает место, выбранное под храм, часть сквера у театра драмы. Утром 15 мая четыре активиста получили повестки от правоохранителей. Наблюдатели считают, что силовики приняли их за лидеров протеста.

Источник: ura.news