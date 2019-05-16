Священник Миняйло и шоумен Соловьев назвали бесами протестующих против строительства храма уральцев

Старший священник Храма на Крови Максим Миняйло поддержал позицию телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов». В интервью порталу E1.ru Миняйло попросил уральцев взглянуть на себя критично.
«Давайте критично посмотрим на себя. Убийство царской семьи — это разве не бесовское дело? Сегодня против храма протестуем», — высказал свою точку зрения священник, отвечая на вопрос журналистов.
В среду Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, протестующих против собора Святой Екатерины. В эфире «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.
Также журналист рассказал, что во время митингов одного из сторонников храма ударили палкой по голове, газ на самом деле распыляли активисты в сторону полиции, а в одного из росгвардейцев была брошена бутылка с кислотой. «Только тогда и была дана команда о „зачистке“ сквера», — заверил ведущий.
В Екатеринбурге третий день продолжаются акции против строительства собора Святой Екатерины. Митингующих не устраивает место, выбранное под храм, часть сквера у театра драмы. Утром 15 мая четыре активиста получили повестки от правоохранителей. Наблюдатели считают, что силовики приняли их за лидеров протеста.
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Давайте критично посмотрим на себя. Убийство царской семьи — это разве не бесовское дело?
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а почему инициатор этой бесовщины не предан анафеме, а, наоборот, — почитаем и охраняем?
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опять соловьиный помет ?))
церковь и государство залезают к нам в карманы…
это не бесовщина, не? )
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Нет — это чудо.
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доставило от Ивана Урганта по этому поводу )):
https://www.youtube.com/watch?v=hutlGsRhB3E
Ургант отметил, что на акцию прибыли «десятки православных бойцов», которые оттеснили протестующих, «используя свои профессиональные навыки».
«Важный момент: как понять, что перед тобой православный боец, а не католический? Православный бьет справа налево», — в шутку заметил он.
Ведущий предложил компромисс — вместо храма или сквера построить торговый центр. «Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, а если ты православный спортсмен, можно и на месте для инвалидов припарковаться», — пояснил он. (с)
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Жители Екатеринбурга не против храма, они против уничтожения сквера в центре города и предлагают другие площадки, но РПЦ нужны только лучшие, доходные земельные участки — это давно уже бизнес-проект по захвату дорогих городских участков земли, Патриарх Кирилл (Гундяев В.М.), способный предприниматель…
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Почему то везде отсутствует информация,что прицепом к церкви там собрались строить 3 высотки и спа.центр.Молчат православнутые.
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Посмотрел видео с места событий. Сложилось впечатление, что людей прежде хорошенько обработали,а потом натравили как зомбированных. С каждым годом все больше складывается впечатление, что люди постепенно превращаются в какую-то биомассу. Никаких духовных интересов в жизни кроме поесть, попить, ну и еще «отдохнуть» как сейчас модно называть вот эти беснования с кричащей музычкой, попойками и свинячеством вокруг себя. Кому-то храмы как кость в горле. Известно кому. Тому кто хочет властвовать и управлять. Как же здорово с помощью СМИ, соцсетей управляют народом. Дети убивают родителей, отцов, немых инвалидов. Бедная Россия. Нравственная деградация налицо. Зато когда очередной маркет строят все послушно кивают и соглашаются. Свое брюхо всего милее. Бедная Россия.
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Еврей и еретик рассуждают о светской жизни государства,гражданами которого они не являются.
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» Посмотрел видео с места событий.»
а вы бы еще посмотрели рекогносцировку по храму в Екб.
там напротив скверика, где предполагают построить храм (а заодно и жилые здания с парковкой и спа) ,буквально в 200 метрах стоят еще 5 (!!!!) храмовых комплексов ! Пять!!
и это центр Екб.! Ну, куда еще пихать то? если надо вам церковь воткнуть — ну, поставьте её на окраину,постройте там инфраструктуру, жилье, школы, больницы,д./сады …Облагородьте район …у вас же больше прихожан будет..логично?
вот фото предполагаемой стройки , посмотрите сколько вокруг неё уже церквей ? : https://vk.com/nezugar_vk?z=photo-46268973_456243831%2Falbum-46268973_00%2Frev
прекрасно понимаю жителей Екб, я б тоже возмутился -под церкви там обыкновенный бизнес-проект …
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