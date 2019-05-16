Прочь тазики: Появится горячая вода 17 мая в жилых домах центра Бердска

О приятной новости для жителей центральной части Бердска «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сегодня, 16 мая, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко: в ближайшие выходные бердчане смогут помыться в горячей воде, не прибегая к помощи чайника и тазика.

-Уже завтра подача горячей воды будет запущена в центре города. Примут или нет воду все дома, здесь вопрос к управляющим компаниям, как у них обстоят дела с узлами. Сегодня мы заполняем систему, а уже завтра воду подадим, чтобы на выходных люди уже пользовались ее, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

Ускорить подачу воды в жилые дома позволил потенциал техники и материала, с которым пришлось работать сотрудникам КБУ, выявляя слабые места на теплотрассе. Меньше чем за неделю коммунальщики справились с шестью порывами.

Два раза в год — весной и осенью — мы перекрываем трассу и даем давление 12 мегапаскалей. Смотрим, как себя трасса ведет. При таком давлении, как правило, где тонко, там и рвется. Мы мониторим порывы, устраняем их, чтобы зимой максимально избежать аварийные ситуации, — резюмировал Александр Алексеенко.

По его словам, сети котельной «Вега» выдержали испытания лучше, чем сети ТГК-1.

Напомним, что с понедельника, 13 мая, в центральной части Бердска отключили горячую воду. Гидравлические испытания начались сразу после того, как остыли батареи. А в Бердске по постановлению мэра Евгения Шестернина отопление выключили 8 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после многочисленных жалоб горожан.

Планировалось, что в течение двух недель не будет горячей воды в центральной части Бердска, которые отапливают котельные «Вега» и ТГК-1. Котельную «Новую» в Микрорайоне планировалось отключить с 27 мая по 9 июня, а на ул. Озерной с 20 по 23 мая.

По традиции частная котельная ТГК-1 на лето остановится и воду в центральной части города будет подогревать муниципальная котельная «Вега» по закольцованной схеме.