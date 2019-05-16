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Приговорили к штрафу врача-психиатра из-за самоубийства срочника с Урала

Женщину признали виновной в служебном подлоге. Она признала годным к службе в армии Евгения Кувайцева, который с детства стоял у нее на учете. Наказание — штраф 10 тыс. рублей.

16.05.2019 Фото: из семейного архива 4 коммент.
 
Приговорили к штрафу врача психиатра из за самоубийства срочника с Урала

Евгений Кувайцев погиб в армии 26 января прошлого года

Ашинский городской суд приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей врача-психиатра городской больницы № 1, которая «закрыла глаза» на заболевание призывника, с детства стоявшего на учете, и признала его годным к службе в армии, где он в конечном счете покончил с собой. Женщину признали виновной в служебном подлоге, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что при призыве юноши в армию врач-психиатр по результатам медицинского освидетельствования призывника на предмет наличия/отсутствия психических заболеваний дала ему заключение «годен». При этом указанные действия врач совершила по просьбе призывника из ложно понимаемого чувства взаимопомощи.

«Вместе с тем призывник, будучи несовершеннолетним, состоял на учете у данного врача-психиатра, однако должностное лицо, осознавая наличие психического заболевания у юноши, не подлежащего призыву, внесло заведомо ложные сведения о его психологическом здоровье в заключение врачей-специалистов личной карты призывника, на основании чего молодой человек призван на службу, — рассказала Наталья Мамаева. — Согласно заключению экспертов (комплексная посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза), молодой человек по своему психическому состоянию в период, предшествующий смерти, был ограниченно годен к военной службе».

Как ранее сообщал Znak.com, речь идет о Евгении Кувайцеве, который погиб в армии 26 января прошлого года, совершив суицид. Следствие возбудило уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), а потом по статье 335 УК РФ («Неуставные отношения»). Обвинение по второму делу предъявили 20-летнему Давиду Мкртчяну. Установлено, что он бил солдата, но, по данным СК, не причинил ему никакого вреда. Затем дело о самоубийстве прекратили, не дав матери солдата ознакомиться с материалами. В итоге суд оштрафовал Мкртчяна на 30 тыс. рублей.

Сейчас это уголовное дело находится на пересмотре в Дальневосточном окружном военном суде. Назначена повторная экспертиза.

Источник: znak.com


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Знакомый паренёк мечтал поступить в училище, которое готовит пожарных. Мед.комиссия признала его непригодным для этого поприща, найдя кучу заболеваний.
    При прохождении мед.комиссии для призыва в армию, его признали совершенно здоровым. Мать парня была в полной прострации от такого факта. В итоге, она подключила к разрешению ситуации знакомого влиятельного чиновника. Дело разрешилось благополучно в пользу учёбы.
    Мы обрадовались, хоть ничего и не поняли *UNKNOWN* . Парнишка-то был спортивный, занимался боксом, в хилости здоровья замечен не был.
    А детей и подростков с неустойчивой психикой стало немало, вообще-то. Не жалеем мы своё подрастающее молодое поколение. Живём, как спим ;)

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  2. Аноним

    «Ашинский городской суд приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей врача-психиатра городской больницы № 1, которая «закрыла глаза» на заболевание призывника, с детства стоявшего на учете»

    Значит жизнь простолюдина оценили в десять тысяч деревянных? За такое профнепригодное отношение, только лишение практики до конца жизни и плюс реальный срок, чтобы другим неповадно стало, живых людей гробить! Иначе нам удачи не видать!

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  3. Аноним

    Простолюдин оказался слишком хлипким.

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  4. Константин

    А мне вот это понравилось: «он бил солдата, но, по данным СК, не причинил ему никакого вреда». Видимо, подушкой или пустым мешком.

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