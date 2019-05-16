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От маньяков и террористов обезопасят видекамерами детсадовцев Бердска

По программе «Безопасный» город детским садам выделят деньги из областного бюджета на установку или модернизацию систем видеонаблюдения.

16.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
От маньяков и террористов обезопасят видекамерами детсадовцев Бердска

В детских садах примут дополнительные меры безопасности

14 мая и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о субсидировании  детских садов на установку или модернизацию систем видеонаблюдения. Финансирование из областного бюджета на эти цели предусмотрено по программе «Безопасный город» на 2016-2021 годы. Таким образом поввысят безопасность детей, посещающих детсады.

-Предоставить целевые субсидии муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города Бердска, подведомственным управлению образования и молодежной политики, на установку (модернизацию) систем видеонаблюдения… Управлению образования и молодежной политики обеспечить заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города… и перечисление целевых субсидий на счета данных учреждений, — сказано в документе.

Начальнику управления финансов и налоговой политике Евгению Шменделю поручено
«осуществлять финансирование в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных для УОиМП в бюджете Бердска на 2019 год, в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета города и по мере поступления средств из областного бюджета».

Постановление подписано и. о. главы Бердска Владимиром Захаровым, поскольку мэр Евгений Шестернин сейчас находится на больничном. После майских праздников он не вышел на работу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(2) Комментариев

  1. igk63

    А камеры спарят с пулемётами?От террористов отстреливаться. %)

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    • Аноним

      Нет , блин, с банкоматами.
      Камеры штраф выписывают по видео фиксации.
      Фотоопределитель опознает личность и вышлет по прописке штраф в 10 кратном размере согласно причиненного ущерба.
      Вот врача-психиатра оштрафовали за смерть человека на 10 тысяч.
      Дети маленькие, значит и штрафы поменьше.

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