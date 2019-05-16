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Достроит за 500 млн рублей перинатальный центр в Новосибирске компания из Бердска

Власти нашли подрядчика, который завершит строительство замороженной в 2014 году больницы — Бердский строительный трест. Работы необходимо завершить к середине декабря 2019 года.

16.05.2019 Фото: nsk.sibdom.ru Нет комментариев
 
Достроит за 500 млн рублей перинатальный центр в Новосибирске компания из Бердска

Проект будущей больницы

Региональный минстрой объявил конкурс на достройку перинатального центра в Новосибирске на улице Немировича-Данчнеко, работы на котором были заморожены в 2014 году. Единственным участником торгов стало АО «Бердский строительный трест» (БСТ), говорится на сайте госзакупок.

Комиссия признала заявку «БСТ» соответствующей требованиям и рекомендовала заключить с ним договор. Начальная цена контракта составляла 499 млн рублей, которые должны быть выделены из областного и федерального бюджетов.

Работы необходимо завершить к середине декабря 2019 года.

«Бердский строительный трест» с 1986 года возглавляет Александр Воронин. Он — заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска. Компания принимала участие в строительстве Новосибирского электродного завода, Евсинской птицефабрики, обогатительной фабрики «Листвянская», социальных и жилых объектов, цементного завода в Искитиме и Новосибирского завода искусственного волокна.

«БСТ» регулярно получает государственные и муниципальные подряды. Общая сумма контрактов, по данным сайта «ГосЗатраты», составляет более 5,1 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков — областное ГКУ «Управление капитального строительства» и новосибирское МКУ «Управление капстроительства».

Возведение перинатального центра около облбольницы заморожено в 2014 году. Регион вложил 780 млн рублей, но так и не получил обещанных федеральных денег — власти проигнорировали проект из-за того, что строительство началось до запуска федеральной целевой программы. В 2017-м областной минздрав рассказал о планах сокращения мест в учреждении, чтобы скорректировать проект.

Со сменой власти в регионе ситуация не изменилась — коробка здания на Немировича-Данченко по-прежнему обнесена забором, работы не ведутся, передает tayga.info.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас БСТ возводит детский сад и школу в бердском микрорайоне Южном. Общая стоимость работ порядка 700 млн рублей. Детсад откроет двери уже 1  сентября  2019 года, школа — через год.


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