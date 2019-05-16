По суду взыскивают долги за капремонт с жителей элитного Изумрудного городка в Бердске

По постановлению мэра Бердска Евгения Шестернина избран способ формирования фонда капитального ремонта жилых домов, расположенных в элитном городке Изумрудном, на счете регионального оператора.

Это связано с тем, собственники квартир в 10 домах Изумрудного городка задолжали по взносам за капремонт более 50% суммы отчислений, пояснил начальник отдела капремонта бердского УЖКХ Павел Авдеев.

— У них большие долги. Жители всех многоквартирных домов платят в Фонд модернизации ЖКХ за капитальный ремонт — тем способом, который выбрали на общем собрании. В Изумрудном у всех был свой спецсчет. А когда долги переваливают за 50%, вмешиваются Фонд и министерство. С их подачи издается постановление главы, которым дома переводятся со спецсчета на общий счет регоператора, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Авдеев.

По его словам, по такой схеме платит большинство бердчан, в том числе те, кто не определился самостоятельно со специальным счетом на дом.

Когда дома Изумрудного передадут региональному оператору, тот подаст на жителей элитного городка в суд для взимания задолженности. Павел Авдеев назвал это стандартной процедурой, по которой получают деньги с должников.

Он подтвердил, что дома Изумрудного городка стоят в графике на капитальный ремонт, как и все остальные многоквартирные дома в Бердске — в зависимости от года постройки и состояния здания. Государственная жилинспекция уведомила бердскую власть и Фонд модернизации ЖКХ о необходимости изменения счета для домов, имеющих долги по отчислениям за капремонт.

По данным Фонда, доома в Изумрудном городке, который начал застраиваться в середине 1990-х годов, на 2019-й признаны исправными. Их капитальный ремонт запланирован на 2038-2043 года. Сначала заменят коммуникации и крыши, в последнюю очередь отремонтируют сами здания. Впрочем, уже с 2020 года в Изумрудном начнут менять лифты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ТСЖ «Изумрудный» многие годы остается постоянным должником по оплате услуг ЖКХ.

Справка

Жилищный кодекс РФ ч. 10 ст. 173

Если в течение пяти месяцев с даты получения уведомления, задолженность не была погашена в размере, указанном в уведомлении органа государственного жилищного надзора, и последнему не представлены документы, подтверждающие погашение такой задолженности, орган государственного жилищного надзора уведомляет об этом орган местного самоуправления, который в течение месяца принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального счета.

Владелец специального счета обязан перечислить средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения такого решения органа местного самоуправления. В случае, если владелец специального счета не перечислил средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в срок, установленный настоящей частью, региональный оператор, любой собственник помещения в многоквартирном доме, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с перечислением их на счет регионального оператора.