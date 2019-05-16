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Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин

Глава Следственного комитета РФ описал «простую технологию» воровства — «сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант».

16.05.2019 Фото: СК РФ 9 коммент.
 
Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме рассказал про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации «Роскосмос».
Он подчеркнул, что работа следователей идет уже «лет пять, и конца и края не видно».

«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений в отрасли. В том числе, сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.
В «Роскосмосе» также уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.

О хищениях в госкорпорации ранее заявляли и в Генпрокуратуре. Так, глава надзорного ведомства Юрий Чайка 9 апреля направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятиях были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.

Источник: РИА Новости



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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Конечно, воруют везде в Мире, но у нас воруют нагло, много и бессовестно. :(

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  2. Аноним

    Помнится, во второй половине 19 века первый «капитализм» в России начинался с хищений бюджетных средств на строительстве железных дорог…) так никого и не наказали, кстати..
    ну, исторически в России никакого другого «капитализма» и быть не может … быть во власти и не воровать — не наша традиция, увы…

    Thumb up 7 Thumb down 3

  3. Аноним

    На всех Бастрыкиных не хватит))) так думают чиновники. К губернаторам да мэрам домой бы сходили да счета проверили всех родственников, вот где несколько бюджетов страны.

    Thumb up 10 Thumb down 2

  4. Аноним

    А потом удивляются, почему народ Сталина вспоминает. а не его репрессии.
    Значит было и тогда за что репрессировать.
    Но тогда хотя бы они боялись, но воровали.
    А сейчас…..

    Thumb up 7 Thumb down 3

  5. zizou

    Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант
    ===============================
    а откуда фигурант, минуя кропотливо построенную самизнаетекем вертикаль, берёт эти миллиарды? как конкретные эти миллиарды пролетают не единожды мимо всяких директоров-начальников — бессеребряных верных патриотов отечества и его главы? выходит, фигурант умнее их всех вместе взятых? *CRAZY*

    Thumb up 11 Thumb down 1

  6. Сторонник

    Все повязаны в этой системе, кто не в системе тот против неё, тут всё просто.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  7. Поросёнок Пётр

    Конца и края нет, бесконечно, как Вселенная и почему только в Роскосмосе, в остальных, так называемых госкорпорациях, всё тоже самое, собственно, госкорпорации и создавались для этого, иных целей для создания этих неповоротливых монстров я не вижу.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  8. Новый мэр

    А самое главное виноватого нет :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

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