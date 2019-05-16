Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме рассказал про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации «Роскосмос».

Он подчеркнул, что работа следователей идет уже «лет пять, и конца и края не видно».

«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений в отрасли. В том числе, сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.

В «Роскосмосе» также уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.

О хищениях в госкорпорации ранее заявляли и в Генпрокуратуре. Так, глава надзорного ведомства Юрий Чайка 9 апреля направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятиях были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.

Источник: РИА Новости





