Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин

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Конечно, воруют везде в Мире, но у нас воруют нагло, много и бессовестно.
16 1
Ну, да ..
за Олимпиаду ещё никого не наказали
9 1
Помнится, во второй половине 19 века первый «капитализм» в России начинался с хищений бюджетных средств на строительстве железных дорог…) так никого и не наказали, кстати..
ну, исторически в России никакого другого «капитализма» и быть не может … быть во власти и не воровать — не наша традиция, увы…
7 3
На всех Бастрыкиных не хватит))) так думают чиновники. К губернаторам да мэрам домой бы сходили да счета проверили всех родственников, вот где несколько бюджетов страны.
10 2
А потом удивляются, почему народ Сталина вспоминает. а не его репрессии.
Значит было и тогда за что репрессировать.
Но тогда хотя бы они боялись, но воровали.
А сейчас…..
7 3
Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант
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а откуда фигурант, минуя кропотливо построенную самизнаетекем вертикаль, берёт эти миллиарды? как конкретные эти миллиарды пролетают не единожды мимо всяких директоров-начальников — бессеребряных верных патриотов отечества и его главы? выходит, фигурант умнее их всех вместе взятых?
11 1
Все повязаны в этой системе, кто не в системе тот против неё, тут всё просто.
9 1
Конца и края нет, бесконечно, как Вселенная и почему только в Роскосмосе, в остальных, так называемых госкорпорациях, всё тоже самое, собственно, госкорпорации и создавались для этого, иных целей для создания этих неповоротливых монстров я не вижу.
7 1
А самое главное виноватого нет
2 0