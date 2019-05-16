Выпускник-2019 Маргарита Лаптева получила звание «Мисс ЗОЖ Бердска»

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о выпускниках школ Бердска.

Маргарита Лаптева из лицея №6 планирует поступить в НГПУ и работать в будущем в творческой сфере.

В марте этого года бердчанка выиграла конкурс «Мисс здоровый образ жизни города Бердска-2019». Она обошла 12 претенденток и доказала жюри и зрителям, что именно она достойна быть лучшей.

По мнению Маргариты, чтобы быть здоровым, не обязательно себя загонять в рамки правильного питания. ЗОЖ — это просто образ жизни.

— Я не сижу на диетах и не считаю калории. ЗОЖ — это спортивное телосложение. Ты чувствуешь себя здоровым, легким! Тебе хорошо! Поэтому без тренировок никак. Сон архиважен. Каждое утро начинаю со стакана вода, — призналась девушка.

Любимый предмет в школе — физкультура. Все спортивные мероприятия, эстафеты она обожает.

— Я могу не пойти в школу, а побежать. Я так живу, — заметила школьница.

Девушка занимается танцами в хореографическом ансамбле «Радость» 10 лет. Сначала она не хотела, мама отдала, чтобы у ребенка исправилась осанка. Проходила два года и уйти не может. Из-за большой занятости учебой хотела сделать паузу, но оторвать себя от танцев никак не получается.

Будущее в творчестве

Выпускница закончила отделение музыкального театра с красным дипломом. Мечтала выучиться на актрису.

— Мне нравилось жить театром. Репетиции с утра до ночи. Дружеская атмосфера. Чувствуешь, что мы одна семья. С театром «В главных ролях» я приобрела бесценный опыт, побывала на гастролях, участвовала в конкурсах, — рассказывает Маргарита.

Сейчас она видит себя в какой-нибудь творческой профессии, позволяющей жить насыщенной жизнью. Чтобы каждый день не был похож на предыдущий. Приносить пользу обществу, делая его немного лучше:

— Я буду наслаждаться работой. А не так, что профессия войдет в рутину и у меня не будет желание ходить в офис.

Для Маргариты в человеке очень важно понимание, честность и аккуратность:

— Я никогда не посмотрю на человека у которого пыльная обувь. У меня всегда четыре губки для обуви. Безусловно — целеустремленность, свое мнение. Сейчас больше срабатывает стадный инстинкт. Я ценю тех, кто думает и мыслит креативно.

Автор видео Елена Белоусова



В свободное время девушка ездит на велосипеде.

-Я люблю иногда поваляться. Но максимум выдерживаю пару часов. Люблю прогулки пешком и на велосипеде, — поделилась Маргарита.

Свое будущее она видит в России. Может быть, переедет в Новосибирск, Москву или Санкт-Петербург, потому что в больших городах, считает, больше возможностей найти высокооплачиваемую работу и встретить свою половинку.