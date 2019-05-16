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Выпускник-2019 Маргарита Лаптева получила звание «Мисс ЗОЖ Бердска»

Лицеистка занимается спортом и не считает калории.(ВИДЕО)

16.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 4 коммент.
 
Выпускник 2019 Маргарита Лаптева получила звание Мисс ЗОЖ Бердска

Маргарита Лаптева из лицея №6

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о выпускниках школ Бердска.

Маргарита Лаптева из лицея №6 планирует поступить в НГПУ и работать в будущем в творческой сфере.
В марте этого года бердчанка выиграла конкурс «Мисс здоровый образ жизни города Бердска-2019». Она обошла 12 претенденток и доказала жюри и зрителям, что именно она достойна быть лучшей.

По мнению Маргариты, чтобы быть здоровым, не обязательно себя загонять в рамки правильного питания. ЗОЖ — это просто образ жизни.

— Я не сижу на диетах и не считаю калории. ЗОЖ — это спортивное телосложение. Ты чувствуешь себя здоровым, легким! Тебе хорошо! Поэтому без тренировок никак. Сон архиважен. Каждое утро начинаю со стакана вода, — призналась девушка.

Любимый предмет в школе — физкультура. Все спортивные мероприятия, эстафеты она обожает.
— Я могу не пойти в школу, а побежать. Я так живу, — заметила школьница.

Девушка занимается танцами в хореографическом ансамбле «Радость» 10 лет. Сначала она не хотела, мама отдала, чтобы у ребенка исправилась осанка. Проходила два года и уйти не может. Из-за большой занятости учебой хотела сделать паузу, но оторвать себя от танцев никак не получается.

Будущее в творчестве
Выпускница закончила отделение музыкального театра с красным дипломом. Мечтала выучиться на актрису.
— Мне нравилось жить театром. Репетиции с утра до ночи. Дружеская атмосфера. Чувствуешь, что мы одна семья. С театром «В главных ролях» я приобрела бесценный опыт, побывала на гастролях, участвовала в конкурсах, — рассказывает Маргарита.

Сейчас она видит себя в какой-нибудь творческой профессии, позволяющей жить насыщенной жизнью. Чтобы каждый день не был похож на предыдущий. Приносить пользу обществу, делая его немного лучше:
— Я буду наслаждаться работой. А не так, что профессия войдет в рутину и у меня не будет желание ходить в офис.

Для Маргариты в человеке очень важно понимание, честность и аккуратность:
— Я никогда не посмотрю на человека у которого пыльная обувь. У меня всегда четыре губки для обуви. Безусловно — целеустремленность, свое мнение. Сейчас больше срабатывает стадный инстинкт. Я ценю тех, кто думает и мыслит креативно.

Автор видео Елена Белоусова

В свободное время девушка ездит на велосипеде.
-Я люблю иногда поваляться. Но максимум выдерживаю пару часов. Люблю прогулки пешком и на велосипеде, — поделилась Маргарита.

Свое будущее она видит в России. Может быть, переедет в Новосибирск, Москву или Санкт-Петербург, потому что в больших городах, считает, больше возможностей найти высокооплачиваемую работу и встретить свою половинку.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Да всем понятно, что дочка управделами, самая умная, красивая, выдающиеся, лучшие успехи в учебе, спортсменка, комсомолка и просто красавица, ой, я уже повторяться начал. Куда нам холопам, только дети чиновников в россии имеют самый чистый генофонд, не то, что простые холопы и их дети.

    Thumb up 21 Thumb down 7

    • Аноним

      и ещё. Только они могут посвящать себя в жизни свободной профессии, а чего, тылы хорошие! =)

      Thumb up 14 Thumb down 3

      • Аноним

        При этом на бюджетные деньги закончить пед вуз, а учителем потом не работать. И это не просто «жизнь так сложилась», а сознательная позиция, еще до поступления.

        Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Аноним

    Господи она вылитая мамочка Маринка!!! Прекрасный человек, труженик!!Всегда придет на помощь!!!Молодец Марина хороших детей ты девочка воспитала!!Рада искренне за тебя и твоих девочек!!!

    Thumb up 0 Thumb down 1

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