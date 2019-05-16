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Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков бердчанок, которые считают себя блондинками, брюнетками и рыжими мы посвящаем Дню брюнеток – 28 мая, Дню блондинок – 31 мая. И просто так, без праздника, — приглашаем рыжих.

16.05.2019 Фото: pixnio.com Нет комментариев

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков бердчанок, которые считают себя блондинками, брюнетками и рыжими мы посвящаем Дню брюнеток – 28 мая, Дню блондинок – 31 мая. И просто так – без повода, а потому что в Бердске – много красивых горожанок!

Приглашаем прекрасных читательниц устроить красивую феерию из ваших фото в проекте «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!»!

28 мая в России празднуют день темноволосых женщин, а 31 мая – светловолосых. Приглашаем к участию девочек, девушек и более взрослых дам! Присылайте оригинальные снимки! Не обязательно фото, как на паспорт! Приветствуем юмор и креатив!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я блондинка», «Я брюнетка» или «Я рыжая!» Подпишите имена и фамилии.

Мы будем публиковать снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» по мере поступления, а в июне опубликуем их все вместе едином проекте «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!». Так же мы разметим альбом «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 июня 2019 года.

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» -2018

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Ефименко Анна и Ефименко Екатерина
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Рудис Елизавета
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Елена Кудрявцева

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