США готовится применить ядерное оружие в Европе

США размещают ядерное вооружение в Европе и это говорит о подготовке Вашингтона к его применению с разрешения самих неядерных европейских стран, заявил РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств» — посетовал Ермаков.

Помимо этого, дипломат раскритиковал страны Европы за то, что они позволяют американской стороне подвергать их ядерной опасности.

«О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьезно в таком случае говорить, когда, казалось бы, «цивилизованные европейские страны» продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?» — задал он риторический вопрос.

Конференция в Нью-Йорке

На минувшей неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке закончилась встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Конференция продлилась две недели. В ходе встречи российская делегация, по словам Ермакова, руководствовалась «задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трем его ключевым составляющим: ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии».

Ранее Ермаков заявил, что действия Вашингтона ставят под угрозу реализацию международных документов по ядерным вопросам, а это, подчеркнул дипломат, мешает нормальному функционированию ДНЯО. Он также добавил, что на сегодняшний день Россия и США практически исчерпали возможности для дальнейших сокращений ядерных вооружений в рамках двусторонних отношений.

Кроме того, в ходе конференции в Нью-Йорке Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, поскольку, по мнению российской стороны, такая инициатива не способствует ядерному разоружению, а также подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками. Дипломаты пояснили, что процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности.

Источник: РИА Новости