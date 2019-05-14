США готовится применить ядерное оружие в Европе
Разрушенную дорогу восстановят в течение месяца на ул. Лунной в Бердске
Кондуктор подложил бомбу в троллейбусе ради выходного в Чите
Оставил за решеткой фигурантов дела о хищении 7,4 млн рублей на строительстве коллектора в Бердске апелляционный суд
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Вице-мэр Бердска: Мусор с кладбища вывозят ежедневно
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Шнуров распускает группу «Ленинград»
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