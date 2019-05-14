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Кондуктор подложил бомбу в троллейбусе ради выходного в Чите

Чтобы сорвать рабочий день креативный кондуктор сам изготовил муляж взрывного устройства и позвонил в полицию с сообщением о возможном теракте.

14.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Кондуктор подложил бомбу в троллейбусе ради выходного в Чите

Креативный кондуктор работал на троллейбусе

Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении жителя Читы, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает пресс-служба УМВД России.

По версии следствия, в ноябре 2018 года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была обнаружена бесхозная коробка.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели обнаруженный предмет. Установлено, что он не представляет опасности.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый заранее изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в салоне троллейбуса, с целью сорвать свой рабочий день», — говорится в сообщении.


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