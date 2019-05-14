Оставил за решеткой фигурантов дела о хищении 7,4 млн рублей на строительстве коллектора в Бердске апелляционный суд

Вступили в законную силу постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и. о. директора УКСа Бердска Юрия Бекетова и главы компании «Росстрой» Константина Михайленко. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в Бердском городском суде.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», оба были арестованы по решению бердского суда 24 апреля на 2 месяца. Их подозревают в хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске. Однако защита обвиняемых не согласилась с вердиктом, который вынес председатель Бердского горсуда Павел Яковинов, и подала апелляцию.

Но решения по обоим фигурантам уголовного дела апелляционными определениями Новосибирского областного суда от 3 мая оставлены без изменения. Они останутся под стражей в СИЗО до 21 июня.

Уголовное дело, по которому избрана данная мера пресечения, возбуждено 22 апреля в отношении Михайленко и Бекетова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничества, то есть хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года замдиректора муниципального управления капитального строительства Юрий Бекетов генеральный директор ООО «Росстрой» Константин Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вины не признали и просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того Михайленко предлагал залог за свое освобождение, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».