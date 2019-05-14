Погибли пожилой водитель и пассажир «Жигулей» в ДТП с грузовиком под Новосибирском

В Кочковском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили сегодня, 14 ма, в управлении МВД по Новосибирской области.

13 мая в 23.30 в Кочковском районе на 195-м километре трассы К-17Р водитель автомобиля ВАЗ-210540, следовавший в сторону села Кочки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП 66-летний водитель и 60-летний пассажир «Жигулей» от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.