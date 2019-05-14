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Погибли пожилой водитель и пассажир «Жигулей» в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Около полуночи ВАЗ на дороге в Кочки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ. Полиция выясняет причины смертельной аварии.

14.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Погибли пожилой водитель и пассажир Жигулей в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло около полуночи

В Кочковском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили сегодня, 14 ма, в управлении МВД по Новосибирской области.

13 мая в 23.30 в Кочковском районе на 195-м километре трассы К-17Р водитель автомобиля ВАЗ-210540, следовавший в сторону села Кочки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП 66-летний водитель и 60-летний пассажир «Жигулей» от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.


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