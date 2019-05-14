Вице-мэр Бердска: Мусор с кладбища вывозят ежедневно

Жалуются на замусоренное кладбище жители Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7 мая, в родительский день, Елена Постникова, побывавшая на кладбище, возмущалась, что в день массового посещения погоста среди могил возвышались огромные кучи мусора.

Мэр Евгений Шестернин 5 мая побывал на кладбище. Было очень много людей, пришедших туда убрать могилы, отметил мэр. Мусор необходимо убрать до Радоницы, и вывозить его целый день, вывезти максимально, а также очистить территорию после родительского дня, дал поручение начальнику УЖКХ Максиму Совбанову Евгений Анатольевич.

К уборке мусора на кладбище городская служба приступила 6 мая с раннего утра.

Люди наблюдали неубранный на кладбище мусор и после родительского дня. И сообщали об этом в «Курьер. Среда. Бердск». Их волновал вопрос: когда наведут порядок на месте захоронений?

Вывоз мусора с нового кладбища контролирует вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Мусор вывозится ежедневно. Территория кладбища составляет 60 га. После зимы мусора скопилось очень много, еще нагребли люди. Все сразу вывезти очень тяжело. Работаем. Если для сравнения, площадь парка Победы составляет 12 га. Кладбище больше в пять раз. На нем 40 000 могил, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 14 мая Владимир Захаров.