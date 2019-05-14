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Дети жиреют без грудного молока в младенчестве

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Дети жиреют без грудного молока в младенчестве

Анализ показал, что достаточное по продолжительности кормление новорожденного материнским молоком снижает вероятность возникновения избыточного веса.

14.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Дети жиреют без грудного молока в младенчестве

Названа главная причина детского ожирения

Дети, не находившиеся на грудном вскармливании или получавшие материнское молоко лишь эпизодически, имеют высокий риск развития ожирения. Таковы результаты двух новых исследований, проведенных Европейскимрегиональным бюро ВОЗ.

Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения. В докладе, представленном на Европейском конгрессе по ожирению в Глазго, отмечалось, что «темпы прогресса в области борьбы с ожирением среди детей в Регионе остаются низкими и неравномерными».

Из 13,7 миллиона детей младшего школьного возраста (6-9 лет), проживающих в 21 стране-участнице исследования, крайнюю степень ожирения имеют почти 400 тысяч. А избыточный вес имеет уже каждый пятый ребенок. Ученые установили, что дети, никогда не находившиеся на грудном вскармливании или получавшие материнское молоко короткое время, подвержены большему риску ожирения. Анализ показал, что достаточное по продолжительности кормление новорожденного материнским молоком снижает вероятность возникновения избыточного веса на 13 процентов.

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения, поэтому мы должны делать все возможное для поддержки и расширения масштабов естественного вскармливания в регионе», — прокомментировал выводы ученых глава Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ доктор Бент Миккелсен.

Именно с распространением ожирения среди детей медики связывают развитие уже в юном возрасте заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ и других систем организма.

Рекомендации ВОЗ по питанию новорожденных таковы: в течение первых шести месяцев — исключительно грудное вскармливание. Затем младенца постепенно приучают к прикорму, продолжая при этом кормить его грудным молоком. Если раньше оптимальным временем отъема ребенка от груди считался возраст около одного года, то теперь эксперты ВОЗ рекомендуют продолжать грудное вскармливание до двух лет и даже дольше.

В России проблема детского ожирения также стоит остро. По данным министерства здравоохранения РФ, в стране уже более 300 тысяч детей имеют такой диагноз. Причина не только в несбалансированном питании. Предрасположенность к набору веса закладывается в первые месяцы жизни ребенка, если он не получает материнского молока, — пояснила в интервью «Российской газете» ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Мария Гмошинская.

В Минздраве подчеркивают: наша страна участвует в международной программе «Больница, доброжелательная к ребенку». В роддомах только что родившим женщинам объясняют важность грудного вскармливания и помогают его организовать наилучшим образом для новорожденного и его мамы.

Источник: РГ


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