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Шнуров распускает группу «Ленинград»

Успех группы ее лидер Сергей Шнуров объяснил «уникальным продуктом». Однако, по его словам, после закрытия «Ленинграда» он может совсем завершить музыкальную карьеру.

14.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Шнуров распускает группу «Ленинград»

Сергей Шнуров уходит со сцены

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пообещал, что группа просуществует как минимум год, сообщает ТАСС.

«Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем», — заявил музыкант.

Шнуров отметил, что после будет готов рассмотреть любые предложения, но пока не нуждается в деньгах. «Мне бы хотелось бы как-то ничем не позаниматься. Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание — это тоже классное занятие», — сказал он.

Успех группы Шнуров объяснил тем, что в течение многих лет коллективу удавалось делать «уникальный продукт». Однако, по его словам, после закрытия «Ленинграда» он может совсем завершить музыкальную карьеру.

Помимо прочего, на пресс-конференции музыкант представил логотип, который для группы нарисовал дизайнер Артемий Лебедев. Лого также появилось в анимированном клипе, рассказывающем о его создании, который Шнуров опубликовал в своем Instagram.

В конце марта музыкант рассказал о закрытии «Ленинграда», объяснив решение тем, что закончилась близкая группе «эпоха застоя». Он также отметил, что гастрольный тур группы в девяти российских городах станет последним.

Источник: РБК


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