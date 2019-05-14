На 2,5-4 тыс. рублей стали получать больше пенсионеры в России с мая

Пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, в мае начали получать доплаты согласно новым правилам подсчета индексации.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. При этом пересчет доплат будет проводиться после того, как пенсию доведут до уровня МРОТ, если она от него отстает.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон «О государственной социальной помощи» и закон «О прожиточном минимуме в РФ».

Как отметили в Пенсионном фонде, по новым правилам доходы пенсионера, включающие в себя соцвыплаты и другие меры господдержки, доведут до уровня прожиточного минимума в регионе и повысят на сумму проведенных индексаций. Таким образом, надбавка к пенсии станет более ощутимой.

В случае со страховыми пенсиями по старости люди получают перерасчет за пять месяцев — начиная с января.

За этот период пенсии неработающих индексировались на 7,05% в январе, на 4,3% в феврале проиндексировали социальные выплаты, а социальные пенсии проиндексировали в апреле на 2% .

Таким образом в мае пенсионеры должны будут получить в среднем на 2,5–4 тыс. рублей больше, чем раньше, пишет «Российская газета».

Всего прибавку к пенсиям и соцвыплатам получат порядка 7 млн россиян.

13 мая Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии.

Источник: iz.ru