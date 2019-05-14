Упала с балкона главный свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Чехии и дежурный врач отделения нейрохирургии лечебного заведения Павел Травничек.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, девушка упала с балкона в минувшую пятницу.

«С нами связался представитель чешской полиции, который сообщил о том, что 10 мая российская гражданка Екатерина Бобкова упала с балкона и получила множественные повреждения», — рассказал представитель посольства.

Дипломат уточнил, что, предположительно, несчастный случай произошел на горном курорте Шпиндлерув-Млин. Однако, добавил он, новых подробностей в понедельник получить не удалось, поскольку общавшийся с дипломатами сотрудник правоохранительных органов пока больше не контактировал с ними. Тем не менее, подчеркнули в дипведомстве, сотрудники посольства намерены выяснить новую информацию о россиянке во вторник.

Врач из больницы, в которую поступила Бобкова, подтвердил, что она действительно находится в этом лечебном заведении, однако отказался предоставить более подробную информацию.

«Гражданка России Екатерина Бобкова, поступившая в нашу больницу с многочисленными повреждениями 10 мая, все еще в состоянии искусственной комы в отделении нейрохирургии, более подробную информацию я могу предоставить только родственникам Бобковой», — сказал медик.

Подруга Бобковой Ларита Торуа написала в Instagram, что Бобковой 11 мая сделали несколько операций. Так, по ее словам, у девушки трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение. Торуа также начала сбор средств на лечение подруги.

Показания Бобковой

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга России Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

В суде по этому делу Бобкова рассказала, что в вечер драки отдыхала вместе с компанией в клубе «Эгоист», на ее глазах произошла потасовка с Соловчуком. По утверждению девушки, спровоцировал конфликт водитель, обозвав ее товарищей.

После оскорбления, по словам Бобковой, началась потасовка, Соловчук хотел убежать от компании, отдалился на несколько десятков метров, но вернулся, добавила свидетельница. Ей стала его жалко и она «легла на водителя, чтобы закрыть от ударов».

Позже Бобкова рассказала и про другие обстоятельства дела: якобы Пак оскорбил футболистов в ответ за сравнение с южнокорейским исполнителем PSY (настоящее имя Пак Чэ Сан).

Источник: РИА Новости