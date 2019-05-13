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Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска

Свою жертву вымогатели выкрали из социальной столовой 8 мая. Причем это была вторая попытка «повесить» на 36-летнего бездомного 120 тыс. рублей.

13.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска

Суд арестовал похитителей человека

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Одни из задержанный — бердчанин, сообщили сегодня, 13 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

8 мая в полицию обратился гражданин 1985 года рождения, который сообщил, что трое мужчин вымогают у него денежные средства в сумме 120 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 9 мая сотрудниками управления уголовного розыска регионального главка МВД совместно с оперативниками отдела полиции №4 «Калининский» Новосибирска по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении преступления – двое жителей Тогучинского района в возрасте 24 и 27 лет и 36-летний житель Бердска.

Как выяснилось, в машине, принадлежащей одному из задержанных, находится мужчина без определенного места жительства 1979 года рождения, который сообщил, что в апреле данные лица похитили его с целью оформления на его имя кредита с последующим хищением денежных средств. Потерпевшему удалось сбежать из квартиры, где его держали похитители, однако 8 мая они нашли его, избили и насильно усадили в свой автомобиль, продолжая требовать получить в банке деньги и отдать им.

По информации управления СКР по Новосибирской области, 8 мая тогучинцы на автомашине БМВ под управлением своего 36-летнего знакомого из Бердска разыскали потерпевшего в одной из социальных столовых в Ленинском районе Новосибирска, откуда его вывели, избили и забрали паспорт с целью получения кредита.

Все трое подозреваемых задержаны. Им предъявлено обвинение по п.п. «а,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Судом по ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

 

Также по факту вымогательства денежных средств следователем отдела полиции №4 «Калининский» управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к совершению иных фактов преступной деятельности.

 


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