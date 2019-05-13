Российскую пенсию могут платить жителям Донбасса

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регистрация на территории РФ? Прописка, проще говоря.
и много найдется таких прописавшихся донбассцев ?
Судя по всему, все остальные права граждан РФ будут предоставляться дончанам, купившимся на «русские своих не бросают» от предававшего их много раз Кремля, примерно в том же порядке.
Все мероприятие является элементом давления на нового президента Зеленского и не более того. Потому, кстати, при прежнем президенте Порошенко никто и не собирался никого «паспортизировать». Если Кремль придет к выводу, что давление не работает, процедуру либо свернут, либо создадут дополнительные проблемы и сложности, делающими ее еще более муторной.
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Ну слов нет, для них в бюджете деньги есть, и нет проблем у государства. Еще нахлебники на наши головы. Когда своим пенсионный возраст поднимали, то скулили на все стороны, что денег неееет. Да когда уже о своих беспокоиться будете государе? Ждать новых пошлин? Что еще придумаете?
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