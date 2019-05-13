Российскую пенсию могут платить жителям Донбасса

Министр труда Максим Топилин озвучил необходимое условие назначения пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые получат российские паспорта.

«Человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс», — заявил РИА Новости Топилин.

Министр также заверил, что выплата пенсий для новых граждан не станет проблемой для российского бюджета, бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.

Президент также заявлял, что предоставление российского гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет.

Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР Путин оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет.

Источник: РИА Новости