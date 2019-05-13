КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске

Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска

Оформлением липовых штрафов грешат частники с дорожными камерами

Допрос свидетеля: Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска обвиняемый в растрате 1,3 млн рублей

Беднее стариков в России их дети и внуки

Труп 45-летнего мужчины в запертой квартире нашли спасатели Бердска

Автобус до СНТ «Родничок» вышел на линию в Бердске

Труп в канализационном колодце обнаружили в промышленной зоне Бердска

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Российскую пенсию могут платить жителям Донбасса

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Российскую пенсию могут платить жителям Донбасса

Для этого получившие российские паспорта украинцы все равно будут должны зарегистрироваться в РФ.

13.05.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Российскую пенсию могут платить жителям Донбасса

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда Максим Топилин озвучил необходимое условие назначения пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые получат российские паспорта.

«Человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс», — заявил РИА Новости Топилин.

Министр также заверил, что выплата пенсий для новых граждан не станет проблемой для российского бюджета, бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Президент также заявлял, что предоставление российского гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет.
Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР Путин оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
РПЦ: Не приписывайте Сталину победу в Великой Отечественной войне Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска

(2) Комментариев

  1. Аноним

    регистрация на территории РФ? Прописка, проще говоря.
    и много найдется таких прописавшихся донбассцев ?
    Судя по всему, все остальные права граждан РФ будут предоставляться дончанам, купившимся на «русские своих не бросают» от предававшего их много раз Кремля, примерно в том же порядке.
    Все мероприятие является элементом давления на нового президента Зеленского и не более того. Потому, кстати, при прежнем президенте Порошенко никто и не собирался никого «паспортизировать». Если Кремль придет к выводу, что давление не работает, процедуру либо свернут, либо создадут дополнительные проблемы и сложности, делающими ее еще более муторной. :-!

    Thumb up 6 Thumb down 4

  2. Аноним

    Ну слов нет, для них в бюджете деньги есть, и нет проблем у государства. Еще нахлебники на наши головы. Когда своим пенсионный возраст поднимали, то скулили на все стороны, что денег неееет. Да когда уже о своих беспокоиться будете государе? Ждать новых пошлин? Что еще придумаете?

    Thumb up 3 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика