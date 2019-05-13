Автобус до СНТ «Родничок» вышел на линию в Бердске

Вышли автобусы на все семь дачных маршрутов Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала официального дачного сезона, 20 апреля, были запущены три дачных маршрута: до водозабора, садовых обществ «Вега-1» и «Вега-2», территории нового кладбища.

Три дачных направления открылись после повторных обследований дорожных условий. Оставался лишь вопрос по автобусу до СНТ «Родничок».

— Последний маршрут, до СНТ «Родничок», запустили 8 мая, на сегодняшний день функционируют все дачные автобусные маршруты. Выполнение плановых рейсов — 100%, — сообщила на совещании чиновников 13 мая начальник отдела и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Напомним, тариф на дачных маршрутах регулируемый, всем категориям граждан будут предоставлены льготы.

В этом дачном сезоне садоводам проезд до СНТ обходится немного дороже и его стоимость варьируется от 22 до 46 рублей, в зависимости от протяженности маршрута.