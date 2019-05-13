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Работники АО «Искитимцемент» побывали на приёме у представителей органов государственной власти

23 апреля представители органов власти провели в АО «Искитимцемент» выездной приём для работников завода.

13.05.2019 Нет комментариев
 
Работники АО «Искитимцемент» побывали на приёме у представителей органов государственной власти
Мероприятие организовано по инициативе администрации города с целью обеспечения взаимодействия органов государственной власти и государственных учреждений с населением, повышения эффективности управления, комплексного решения проблемных вопросов, информирования об изменениях действующего законодательства и реагирования на отдельные проблемы граждан.
На вопросы заводчан ответили глава города Искитима Сергей Завражин, его заместитель Константин Сеничев, прокурор Искитимской межрайонной прокуратуры Роман Гулиев и начальник УПФР в г. Искитиме Елена Фирсова.
В центре внимания участников оказались вопросы, связанные с уличным освещением, содержанием общественных мест и дорог в городе, приобретением проездных билетов на общественный транспорт для школьников. Также на встрече присутствующие обсудили особенности обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и степень ответственности хозяев за безнадзорный выгул крупных собак. Помимо этого, была поднята тема начисления и назначения пенсий, перерасчета страховой части пенсии.
После обсуждения насущных вопросов представители властных структур отправились на экскурсию по промышленной площадке «Искитимцемента».
«Наши работники активно участвуют в жизни города – в частности, поддерживают значимые мероприятия и различные социальные акции, проводят субботники. АО «Искитимцемент» как социально ответственное предприятие заинтересовано в том, чтобы заводчане могли оперативно обратить внимание властей на некоторые нерешенные общественные проблемы, а также уладить свои бытовые, денежные и прочие вопросы. Главное преимущество выездных встреч с должностными лицами – это удобство в получении адресной консультации, практически без очередей и отрыва от производства», – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
Работники АО «Искитимцемент» побывали на приёме у представителей органов государственной власти

Работники АО «Искитимцемент» побывали на приёме у представителей органов государственной власти


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